Ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL lắp đặt tại nhà máy Nestlé

Những năm gần đây, Việt Nam đang được xem là trung tâm đầu tư, sản xuất các mặt hàng thực phẩm và thức uống đóng gói cho nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài, trong đó có cả Tập đoàn Nestlé. Được thành lập năm 1995, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thuộc Tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ) liên tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm hiện nay, Nestlé Việt Nam đã có 3 nhà máy sản xuất đang hoạt động tại Đồng Nai với vốn đầu tư hơn 400 triệu USD và 1 nhà máy đặt tại Hưng Yên. Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng cà phê giá trị cao cho thị trường trong nước và thế giới, Nestlé Việt Nam vừa đầu tư thêm 132 triệu USD cho công suất chế biến các dòng cà phê chất lượng cho 3 nhà máy Nestlé được đặt tại Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, nhà máy Nestlé Trị An là một trong những nhà máy sản xuất lớn của Nestlé tại Việt Nam. Đây cũng là nhà máy chế biến cà phê có quy mô và công nghệ hiện đại, xuất khẩu đi hơn 25 quốc gia trên thế giới, bao gồm những thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Với quy mô sản xuất lớn và hiện đại thì việc đảm bảo an toàn và phòng tránh những hiểm họa về cháy nổ trong quá trình hoạt động cũng được Tập đoàn Nestlé đặc biệt quan tâm. Trải qua nhiều lần khảo sát và kiểm tra nghiêm ngặt, các sản phẩm ống thép luồn dây điện và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đã được lựa chọn lắp đặt cho hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho toàn bộ nhà máy Nestlé.

Ống thép luồn dây điện do Cát Vạn Lợi sản xuất được làm bằng thép Carbon nguyên chất 99,9%, nên ống có khả năng chịu được nhiệt cao lên đến 1.093 độ C (2.000 độ F) trong 4 giờ liên tục, và không tạo ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra. Bên cạnh đó, khi lắp đặt ống luồn dây điện CVL cho hệ thống cơ điện của công trình giúp chống nhiễu điện từ đến 95%, chống va đập cao và chống chập điện gấp 5 lần so với ống nhựa PVC, giúp ổn định hiệu suất của các thiết bị và dây dẫn điện.





Sử dụng ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL là giải pháp thi công chống cháy phù hợp cho các công trình và nhà máy công nghiệp, dân dụng, chung cư, trung tâm thương mại … do ống có độ bền cao và tuổi thọ lên đến 50 năm và ống có khả năng tái sử dụng cao, góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí phát sinh.

Thêm một điểm mạnh của Cát Vạn Lợi, đó chính là ngay từ những năm đầu thành lập, Cát Vạn Lợi đã mạnh dạng đầu tư và xây dựng nhà máy sản xuất vật tư cơ điện, tự chủ hoàn toàn nguồn cung nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Trong đó, việc vận hành chuỗi dây chuyền sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, cũng được Cát Vạn Lợi áp dụng và thực hiện nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm cơ điện đạt chuẩn, từ khâu nguyên vật liệu cho đến khâu thành phẩm như: Ống thép luồn dây điện, ống ruột gà lõi thép luồn dây điện, phụ kiện ống luồn dây điện, hệ treo giá đỡ cơ điện, máng cáp dạng lưới, cọc tiếp địa & hệ thống chống sét, thanh chống đa năng Unistrut,…

Các công trình và các nhà máy nhiệt điện lớn tại Việt Nam luôn ưu tiên sử dụng ống thép luồn dây điện và phụ kiện đạt chuẩn mang thương hiệu CVL làm vật liệu thi công cơ điện cho công trình như: Tổ hợp hóa dầu Hyosung (Vũng Tàu), Tòa nhà thành phố Đế Vương - Empire City (Thủ Thiêm), Tòa nhà Vietcombank, Tuyến Metro số 1 (Bến thành - Suối Tiên), Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 (Khánh Hòa)… đáp ứng hoàn toàn yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và chống cháy cho tòa nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD.