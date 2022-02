Panasonic trình làng máy ảnh Lumix GH6 cảm biến 25,2 MP

Theo Aroged, máy ảnh hỗ trợ khả năng ghi video 10-bit DCI 4K 60p với lấy mẫu phụ sắc độ 4:2:2, video 10-bit 4K 120p với lấy mẫu phụ sắc độ 4:2:0 và video 10-bit 5,7K 60p.

Bề ngoài của Lumix GH6 có nhiều khía cạnh tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Sản phẩm cũng được trang bị cùng một màn hình 3 inch xoay, nhưng các thành phần bên trong đã được nâng cấp. Panasonic Lumix GH6 có cảm biến Micro Four Thirds 25,2 MP và bộ xử lý hình ảnh Venus Engine mới. Đây là độ phân giải cảm biến cao nhất từng được sử dụng trong máy ảnh Four Thirds hoặc Micro Four Thirds. Tốc độ chụp ảnh liên tục có khóa lấy nét tự động là 14 khung hình/giây.





Panasonic đã kết hợp một quạt vào thiết kế của máy ảnh nhằm giúp người dùng quay trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, tính năng mới còn nhận được hệ thống ổn định hình ảnh 5 trục mới, cung cấp khả năng bù sáng lên đến 7,5 bước phơi sáng. Lumix GH6 là thiết bị đầu tiên trong dòng Lumix Micro Four Thirds hỗ trợ định dạng V-Log và không gian màu V-Gamut, điều này cho phép phạm vi động rộng hơn trong quá trình xử lý video.

Panasonic Lumix GH6 có giá bán 2.199 USD, cao hơn 500 USD so với GH5 Mark II và 200 USD so với GH5 ban đầu, nhưng thấp hơn giá dự kiến trước đó là 2.499 USD.