PC Quảng Trị: Sẵn sàng với nhiều sự kiện tri ân khách hàng

Tri ân bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ

Là đơn vị kinh doanh, PC Quảng Trị luôn ý thức rõ rằng, cách tốt nhất để tri ân khách hàng đó chính là nâng cao chất lượng dịch vụ. Điện cũng như bao món hàng hóa khác, người mua khó tính nhất cũng không thể phàn nàn nếu món hàng đó đạt chất lượng… Trong 1 lần trò chuyện với người viết, ông Phan Văn Vĩnh, Giám đốc PC Quảng Trị từng nói đại ý rằng mọi hoạt động của ngành điện (xây lắp mới, đào tạo con người, cập nhật công nghệ…) nói cho cùng là để phục vụ khách hàng được tốt hơn, giúp khách hàng ngày càng tiệm cận đến vai trò “thượng đế” với ngành điện.

Có lẽ chính vì thế mà, chương trình tặng “Phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện” là một trong những “món quà đinh” cho chương trình tri ân khách hàng của PC Quảng Trị năm nay. Được biết, đây là 1 sáng kiến của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) từ năm 2021 và khi về đến địa phương “phiếu quà tặng” sẽ là dịch vụ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt, miễn phí lắp đặt sau công tơ, vệ sinh trạm biến áp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Riêng đối với những khách hàng lớn, PC Quảng Trị cũng có phương án “tưởng thưởng” xứng đáng. Cụ thể, ngoài việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp năm mới 2023 cho các khách hàng, PC Quảng Trị sẽ đề xuất khách hàng phối hợp với Đội sửa chữa nóng lưới điện thực hiện vệ sinh miễn phí lưới điện của khách hàng bằng nước áp lực cao. Điện lực Hải Lăng là đơn vị tiên phong trong cách tri ân này khi đã thực hiện vệ sinh cách điện lưới bằng nước áp lực tại 1 số vị trí trên đường dây 22kV thuộc xuất tuyến 471 E83, bởi trên tuyến có khá nhiều khách hàng VIP.

Hướng về cộng đồng

Xem qua bảng kế hoạch thực hiện triển khai các hoạt động tri ân khách hàng năm 2022 của PC Quảng Trị, dễ dàng nhận thấy mục tiêu của nhiều hoạt động này là hướng về cộng đồng. Theo đó, PC Quảng Trị đã lồng ghép vào đó những chương trình hoạt động ý nghĩa, bám sát chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” mà EVNCPC triển khai, hướng đến kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2022).





Ví như chương trình tặng “Thẻ bảo hiểm an toàn điện”. Các Điện lực, Trạm điện Cồn Cỏ sẽ căn cứ đối tượng, số lượng khách hàng được giao, khảo sát và lập danh sách khách hàng được tặng “Thẻ bảo hiểm an toàn điện” (100.000 đồng/thẻ) ngay trong đầu tháng 12 để từ đây Phòng kinh doanh của PC Quảng Trị tổng hợp danh sách, kịp thời cấp phát cho người nhận. Với những tấm “Thẻ bảo hiểm an toàn điện” trên tay, khách hàng (chủ yếu thuộc đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội hoặc người làm việc làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.…) sẽ được ngành điện bảo vệ trước nhiều rủi ro không lường trước.

Đó cũng có thể là chương trình “Thắp sáng đường quê”, hay chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần thứ 8”, hai trong những chương trình an sinh nổi bật của ngành điện nhiều năm qua. Trách nhiệm với cộng đồng của ngành điện Quảng Trị còn ở chỗ đã cùng với cộng đồng EVNCPC đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện qua các kênh truyền thông trực tuyến, mà đối tượng dự thi là những người trong độ tuổi học sinh, sinh viên…

Song song với phong trào chung, hầu như các phòng ban của PC Quảng Trị (Ban truyền thông, Phòng điều độ, các điện lực…) đều triển khai các cách tri ân khách hàng của riêng mình, từ những việc nhỏ nhất.

Vì thế, các khách hàng của PC Quảng Trị, hãy cùng chờ đón…!