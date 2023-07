PD27S - Trải nghiệm chơi game tuyệt vời với màn hình cao cấp

"Đã mắt" với chất lượng màn hình

Để có trải nghiệm chơi game thỏa mãn tuyệt đối, nhiều người sẵn sàng đầu tư màn hình gaming có công nghệ khác hoàn toàn với màn hình thông thường. Trên thị trường, PD27S là một sản phẩm nhận nhiều chú ý khi có thiết kế độ phân giải QHD (2560x1440) trên màn hình rộng 27 inch. Điều này cho phép màn hình hiển thị nhiều chi tiết hơn, mang lại hình ảnh sắc nét và sống động.

Nhờ sử dụng tấm IPS phẳng (AAS) 10-bit, PD27S đảm bảo độ hiển thị chính xác và dải màu rộng, bao phủ 97% DCI-P3 và 104% sRGB. Thêm vào đó là mật độ điểm ảnh lên đến 109 ppi, PD27S là sự lựa chọn hoàn hảo cho các công việc thường ngày yêu cầu độ chi tiết về hình ảnh như: thiết kế đồ họa, xem phim... chứ không chỉ riêng chơi game.

Chưa dừng lại, màn hình còn hỗ trợ DisplayHDR 400 chứng nhận VESA mang đến một bước tiến đáng kể so với màn hình SDR thông thường. DisplayHDR 400 tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc đáng kinh ngạc. Độ sáng cao nhất lên tới 400 nits giúp hình ảnh tăng phần hấp dẫn với những điểm nổi đáng chú ý. Màn hình kết xuất một bảng màu đầy đủ và phong phú, thu hút mọi giác quan của bạn.

Chìm đắm trong thế giới ảo

Được đánh giá làm tốt vai trò của mình, PD27S sở hữu thiết kế hoàn hảo, hiệu suất cao và phù hợp với các tính năng chơi game. Tần số quét 170Hz (OC) với thời gian đáp ứng chỉ 1ms đảm bảo chuyển động mượt mà trong các trò chơi tốc độ nhanh và hiện tượng mờ gần như không có. PD27S áp dụng công nghệ Adaptive - Sync, tốc độ làm tươi (Refresh Rate - số lần hình ảnh trên màn hình được cập nhật trong 1 giây) của màn hình và tốc độ dựng hình (Render Rate) của GPU sẽ được đồng bộ khớp nhau, từ đó loại bỏ các hiện tượng khung ảnh bị giật, lag khiến người chơi khó chịu.

Nhằm giúp game thủ hoàn toàn cách biệt thế giới thực, màn hình PD27S còn bổ sung tính năng Light FX ở mặt sau màn hình. Tính năng này giúp người dùng tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng RGB xung quanh để phù hợp với phong cách chơi của mình. Các game thủ có thể đồng bộ màu cờ sắc áo khi thi đấu cùng nhau, nâng cao tinh thần chiến đấu.

Thiết kế đạt giải thưởng

Màn hình PD27S là thiết kế độc quyền giữa Porsche Design và AGON của AOC - một trong những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ màn hình. Lấy cảm hứng từ những chiếc xe thể thao của thương hiệu Porsche, màn hình PD27S nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia về hiệu năng cũng như mức độ đổi mới ấn tượng trong công nghệ. Điều này giúp PD27S nhận được các giải thưởng về thiết kế như The iF Design Award 2022 và The Red Dot Award 2022. Điểm hấp dẫn chính của PD27S là thiết kế hình dạng độc đáo, chân đế được làm từ nhôm nguyên khối chắc chắn gợi nhớ đến vô lăng và nan hoa của một chiếc xe thể thao.

Bên cạnh đó, màn hình PD27S còn ghi điểm bởi sự đa năng của mình. Với việc trang bị một Hub USB 3.2 4 cổng, người dùng có thể dễ dàng kết nối các thiết bị bên ngoài như bàn phím, chuột hoặc ổ đĩa ngoài một cách nhanh chóng. Việc này còn giúp tình trạng các dây cáp kết nối màn hình bớt rối loạn và mang đến bố cục sạch sẽ, gọn gàng cho bàn làm việc.

Để trải nghiệm chơi game được hoàn thiện, người dùng không chỉ quan tâm đến độ xuất sắc của hình ảnh mà còn chú trọng đến âm thanh. Nhận biết rõ nhu cầu này, PD27S trang bị loa kép 5W được cải tiến với công nghệ DTS, giúp mang đến âm thanh rõ ràng và sống động. Từ ngày ra mắt thị trường, màn hình PD27S đã thể hiện tiềm năng của mình khi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các game thủ khi có những tính năng đột phá và ứng dụng công nghệ mới một cách hoàn thiện.