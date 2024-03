Peugeot 3008 rớt giá 50% sau 6 năm sử dụng tại Việt Nam

Ở thời điểm tung ra thị trường Việt Nam vào năm 2018, Peugeot 3008 niêm yết giá hơn 1,1 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí ra biển số. Để lăn bánh chiếc xe này, người mua cần chi khoảng 1,25 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, chiếc xe có giá rao khoảng 630 triệu trên thị trường xe cũ, tức rớt giá khoảng 50%, tương đương hơn 600 triệu đồng.



Peugeot 3008 đời 2018 hiện rao giá hơn 600 triệu đồng

Peugeot 3008 tại Việt Nam định vị ở phân khúc SUV cỡ C và cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson... So với các mẫu xe trên, Peugeot 3008 có độ mất giá nhiều và nhanh hơn. Ở chiều ngược lại, với mức giá như trên, chiếc xe này lại là lựa chọn đáng cân nhắc với người muốn tìm mua xe SUV cũ.

Sở dĩ Peugeot 3008 trượt giá nhanh do các chương trình giảm giá sâu thời gian gần đây của hãng. Ngoài ra, do xe có nguồn gốc châu Âu nên chi phí bảo trì, bảo dưỡng cao hơn so với các đối thủ đến từ châu Á, điều này khiến nhiều người dùng phần nào ái ngại khi chọn mua. Đây là tình cảnh tương tự với các dòng xe châu Âu khác như Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi... do thị hiếu người Việt thường ưa chuộng các dòng xe "lành", chi phí sử dụng thấp.

Peugeot 3008 hiện đã trượt giá 50% (khoảng hơn 600 triệu đồng) so với thời điểm tung ra năm 2018

Dù chi phí sử dụng cao hơn một chút, nhưng với mức giá hơn 600 triệu đồng thì đây lại là "món hời" cho người tìm mua ô tô cũ. So với các dòng xe phổ thông khác mang thương hiệu xe châu Á, Peugeot 3008 2018 sở hữu khoang nội thất bắt mắt, hiện đại hơn nhiều, được thiết kế theo kiểu i-Cockpit hướng đến người lái giống khoang lái máy bay. Cách bố trí này giúp cho bảng điều khiển trung tâm hướng về người lái, cũng là nơi có hàng loạt công nghệ hiện đại nổi trội hơn so với các dòng xe cùng đời, cùng phân khúc. Điển hình nhất là đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch nằm sau vô-lăng, hiển thị các thông tin liên quan đến khả năng vận hành với chất lượng màu sắc và hiển thị rất nịnh mắt.

Màn hình giải trí cảm ứng đa điểm kích thước 8 inch kết nối MirrorLink, DAB radio, Apple CarPlay và Bluetooth, kết hợp với hệ thống âm thanh 6 loa. Nhà sản xuất cung cấp thêm cho người ngồi bên trong xe hệ thống điều hòa 2 vùng tự động, chức năng định vị 3D và chức năng nhận dạng giọng nói, hệ thống đèn nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, kính cửa chỉnh điện 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa...

Khoang lái Peugeot 3008 đời 2018 bắt mắt dù đã qua sử dụng 6 năm



Xe có 5 chỗ ngồi với tất cả ghế đều bọc da cao cấp. Ghế lái và ghế hành khách phía trước có chức năng chỉnh điện và sưởi, cũng như hỗ trợ điều chỉnh thắt lưng cho người ngồi trên ghế lái. Hiếm có mẫu xe nào trong phân khúc SUV hạng C trang bị nhiều tính năng cho ghế ngồi như trên Peugeot 3008 đời 2018.

Sức mạnh xe Pháp Peugeot 3008 đến từ động cơ 1.6 lít Turbo High Pressure, sản sinh công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Con số không quá ấn tượng nhưng vừa đủ cho nhu cầu sử dụng tại Việt Nam.

Xe cũ Peugeot 3008 hiện chỉ ngang giá lăn bánh xe SUV hạng A đời mới

Ngoài ra, xe còn được trang bị các tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước/sau... Ở thời điểm 6 năm trước, các tính năng ADAS chưa phổ biến như hiện nay nên tất nhiên cũng không có mặt trên chiếc xe này.

Peugeot 3008 được đánh giá cao ở khả năng vận hành êm ái, cách âm tốt hơn so với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc SUV hạng C. Đối với người dùng không ngại chi phí bảo trì, bảo dưỡng xe, đây vẫn là xe cũ đáng cân nhắc nếu so với các dòng SUV có giá lăn bánh tương đương chỉ được định vị ở phân khúc xe hạng A.