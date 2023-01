Phái đẹp tuổi U30+ nên bổ sung những loại viên uống nào để da đẹp, tóc khỏe?

Muôn vàn “nỗi khổ” vì làn da, mái tóc thay đổi sau tuổi 30

Tuổi 30, chị em phải đối mặt với nhiều vấn đề về da, cũng như mái tóc:

● Da khô hơn

Qua tuổi 30, khả năng tái tạo của da đã bị chậm lại, nên da sẽ mất độ ẩm và nước nhanh hơn. Đồng thời, các tế bào cũ không được đào thải sẽ tích tụ và khiến da sần sùi, thô ráp. Do đó, sau 30 tuổi, bạn có thể quan sát thấy làn da của mình trở nên khô căng, xỉn màu, thường xuyên bong tróc, kém mịn màng.

● Da kém săn chắc, xuất hiện nếp nhăn

Khi còn trẻ, các nguyên bào sợi- Cỗ máy sản sinh collagen trong da sẽ kết hợp chặt chẽ với collagen để kéo căng làn da và ngăn nó bị chùng nhão. Nhưng khi bước sang tuổi 30, số lượng collagen sụt giảm, các nếp nhăn cũng hình thành rõ rệt hơn và làn da mất đi vẻ săn chắc. Đặc biệt, ở tuổi 30, bạn có thể thấy rõ nếp nhăn ở các khu vực khóe mắt, trán, khóe môi…

● Da nhạy cảm và dễ nổi mụn

Dù bạn đã từng bị mụn ở tuổi dậy thì hay chưa thì ở giai đoạn 30, rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối với mụn. Lúc này đây, khả năng tái tạo của da, khả năng chống viêm của cơ thể giảm dần, khiến làn da trở nên mỏng manh, nhạy cảm và dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây nên các nốt mụn.

● Da xám xịt, vết thâm, nám rõ ràng

Khi bạn còn ở những năm 20 tuổi, các tế bào da sẽ đổi mới sau 14 ngày. Nhưng khi bước qua độ tuổi 30, làn da cần 48 ngày để thay mới tế bào. Do đó, bạn sẽ thấy da sạm màu hơn, các đốm nâu, thâm nám, sạm sẽ dễ thấy, đậm màu hơn.

● Khả năng phục hồi da kém

So làn da tuổi mười tám, đôi mươi, khả năng phục hồi da sau tuổi 30 sẽ lâu hơn rất nhiều. Các vết thâm sau mụn, tổn thương bên ngoài sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi.

● Tóc dễ gãy rụng, khô xơ

Theo các chuyên gia, phụ nữ có thể bị rụng từ 50 - 100 sợi tóc mỗi ngày, nhưng con số này có thể tăng lên gấp nhiều lần khi bước vào tuổi 30. Vì lúc này, hormone thay đổi, nang tóc sẽ nhỏ đi, bã nhờn tiết ít hơn khiến da đầu khô, mất cân bằng độ ẩm, tóc dễ gãy rụng, gàu và cảm giác ngứa xuất hiện. Bên cạnh đó, vi khuẩn cũng sinh sôi nhanh. Vì vậy, bước qua độ tuổi 30, ngoài chăm sóc da, phái đẹp nên chú ý nuôi dưỡng mái tóc.





Bật mí những cách đơn giản giúp U30+ sở hữu làn da đẹp và mái tóc khỏe khoắn

Để cải thiện tình trạng làn da và mái tóc “xuống cấp” sau độ tuổi 30, bạn có thể áp dụng các phương pháp chăm sóc bên ngoài. Chẳng hạn như dùng serum, kem dưỡng, kem chống nắng; hay dùng dầu gội, dầu xả, dầu dưỡng để chăm sóc mái tóc.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh