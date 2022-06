Phan Mạnh Quỳnh gây xúc động với bài hát tặng bé gái 7 tuổi hiến giác mạc

Đây là câu chuyện có thật về bé Nguyễn Hải An (7 tuổi, khi đó là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Tân Mai, Hà Nội) qua đời vì bệnh ung thư vào cuối tháng 2.2018, và trước khi mất đã đồng ý hiến tặng giác mạc cho hai người mù, giúp họ nhìn thấy được ánh sáng sau ca ghép tại Bệnh viện Mắt T.Ư. Hành động hiến tặng mô tạng thể hiện tình yêu của người ở lại với người ra đi, ở đây là tình yêu của mẹ bé, chị Nguyễn Trần Thùy Dương với cô con gái Nguyễn Hải An bé bỏng. "Sự sống đã được tiếp nối, Hải An đã tặng lại ánh sáng cho những người khác" - mẹ bé chia sẻ. Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia, sau khi bé Hải An qua đời và hiến tặng giác mạc, "ngọn lửa Hải An" đã làm lay động trái tim nhiều người và đã có hơn 2.000 người đến Trung tâm đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời.

Trân trọng và xúc động trước hành động của bé Hải An, sau khi biết được câu chuyện, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã suy nghĩ, trăn trở một thời gian dài và anh đã quyết định thực hiện MV bài hát Nơi dành cho các thiên thần trong vòng 2 năm (2020 - 2022) dành tặng cho bé Hải An, cũng như những khán giả yêu quý bé và âm nhạc của mình.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ về lý do ra đời ca khúc Nơi dành cho các thiên thần: “Khi được biết về câu chuyện của bé Hải An, tôi đã rất xúc động và cảm phục bởi vì những lời nói, những tâm sự của bé tràn đầy tình cảm và vượt qua cả lứa tuổi. Khi nghe mẹ của bé Hải An kể câu chuyện về bé trong một chương trình, tôi mới nghĩ tại sao một cô bé lại có những suy nghĩ lớn đến vậy. Điều đó thật sự đặc biệt! Sau khi bé Hải An mất, số người hiến tạng cũng tăng lên, giống như bé là một thiên thần đến với cuộc đời để truyền cảm hứng sống đẹp. Tôi vừa xúc động, vừa như được gợi ra một hình tượng rất trọn vẹn trong nghệ thuật. Tôi nghĩ với những con người đặc biệt như vậy thì dù cuộc sống ở trên thế giới này rất ngắn ngủi, thì họ cũng đã làm tròn được một sứ mệnh nào đó được trao ban. Trong chuyện của Hải An thì đó chính là tình yêu thương!”.

MV Nơi dành cho các thiên thần được thực hiện giản dị dưới dạng hoạt hình với nhiều hình ảnh thể hiện sự trân trọng nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An cùng gia đình. Những câu ca mở đầu do chính Phan Mạnh Quỳnh hát: “Em ấy cười. Mẹ em vui. Ước mơ của mẹ là thấy em tươi nét môi. Ngày mà cô bé ấy sinh ra thành dáng hình. Một đôi cánh đã giữ trên cao bởi thần linh. Em đã về - một nơi xa. Trái tim bé nhỏ ngừng lại khi ấu thơ. Làm như thể thế giới chẳng đáng để em ở lại. Vậy nên em nỡ khiến bao tâm hồn chơ vơ… Khi thiên thu đi qua nơi trần gian. Mẹ ôm em nữa nhé, là ngày gặp nhau giữa mây ngàn. Chẳng còn hợp tan chia xa…”.

Bài hát kết ở những ca từ: “Vì em yêu những đám mây, vì em luôn yêu những đám mây, nên em theo mây về nơi kia rồi. Em xa trần gian rất vội. Và từ đó em mãi bé thơ. Chuyện về em như những cơn mưa rơi xuống lòng người khô hạn. Còn em ở nơi, nơi dành cho các thiên thần".





“Hy vọng bài hát này sẽ chạm đến đôi tai và trái tim của mọi người. Mong câu chuyện đẹp này sẽ là động lực, nguồn cảm hứng đối với mọi người, với thông điệp: Mọi trẻ em đều là một thiên thần trên thế giới này. Cám ơn gia đình bé Hải An đã đồng ý để Phan Mạnh Quỳnh được kể lại câu chuyện qua bài hát Nơi dành cho các thiên thần. Đây cũng sẽ là khởi nguồn cảm hứng cho những bài hát đặc biệt sắp tới về đề tài đời sống, hướng tới cộng đồng để tôi quyết tâm làm" – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh nói thêm.

Ca khúc Nơi dành cho các thiên thần thật sự chạm đến trái tim người nghe khi đoạn đầu thủ thỉ về câu chuyện của bé và mẹ và đoạn sau là những lời mong ước, tưởng tượng của Phan Mạnh Quỳnh khi Hải An rời xa cõi tạm, trở thành thiên thần bé nhỏ trên thiên đường; đặc biệt ở đoạn cao trào, cất cao giọng hòa cùng dàn hợp xướng. Phan Mạnh Quỳnh nói anh muốn tạo nên một không gian âm nhạc thật rực rỡ, lộng lẫy và đẹp đẽ dành cho các bé có tâm hồn đẹp vui chơi nơi thiên đường.

Dưới phần bình luận MV trên phát hành trên YouTube, đông đảo khán giả bày tỏ sự xúc động vô bờ với bài hát. Bạn Cao Chính viết: “Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng cảm xúc của tôi cực kỳ mạnh khi nghe bài hát này. Tôi là con trai và đã khóc rất nhiều cho bé Hải An và cho cả những thiên thần đã ra đi của gia đình tôi. 3 lần lầm lũi nuốt nước mắt vào tim ôm tro cốt của cháu lên chùa... Yêu - Thương - Quý những thiên thần nhỏ đã về với nơi dành cho các thiên thần! Chân thành cám ơn anh Phan Mạnh Quỳnh vì bài hát này”.

Hay như của nhiều bạn khác: “Bài hát thật sự ý nghĩa. Đã 11 năm từ ngày một thiên thần rời khỏi gia đình mình để trở về nơi cao ấy. Hôm nay nghe bài hát của anh, đã không thể ngăn được nước mắt”; “Càng nghe càng thích, một bài hát dành riêng cho thiếu nhi và tất cả những ai có tâm hồn trẻ thơ”; “Nhạc của Quỳnh viết ra không phải để nghe 1 lần, bởi trong ca từ của Quỳnh viết ra chứa rất nhiều tầng nghĩa và cũng rất nhiều hình ảnh cho từng lớp nghĩa đó. Vì vậy ở mỗi thời gian hoặc không gian khác nhau nghe nhạc của Quỳnh sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc khác nhau. Rất biết ơn và cảm ơn Quỳnh đã luôn sáng tác ra những tác phẩm chạm trái tim người nghe”…