Phẫn nộ taxi ‘cướp đường’ vượt ẩu, tông ngã xe máy cùng chiều trên quốc lộ

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc, khi một tài xế taxi lái ẩu, chạy ngược chiều gây tai nạn với một xe máy.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 27.12.2022 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên Quốc lộ 1. Khi đến đoạn gần Bệnh viện Đa Khoa Nông nghiệp, từ phía sau xuất hiện một xe máy Honda Wave Alpha chở theo hai thanh niên đang lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên.

Đáng nói, cùng lúc xe máy này đang vượt ô tô gắn camera hành trình, còn xuất hiện một ô tô khác hiệu Hyundai Grand i10 có gắn mào taxi, cũng bất chấp nguy hiểm, “vượt chồng” cả xe máy. Tuy nhiên do đường quá chật, trong khi ở chiều ngược lại cũng có khá đông xe di chuyển, tài xế đã không làm chủ được không gian, dẫn đến va chạm với xe máy do hai nam thanh niên điều khiển khiến cả xe và người ngã xuống đường. May mắn, hai thanh niên sau đó chỉ bị thương nhẹ.





Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp nguy hiểm, xem thường luật của tài xế taxi.

Facebook Nguyễn Đức Anh bất bình: “Đường có vạch vàng liền nét đôi và đông xe thế mà nó vẫn cố vượt được. Đúng là không xem luật ra gì”. Tài khoản Hải Nguyễn: “Xe máy cũng chạy ẩu thật, nhưng vượt xe đang vượt theo cái kiểu của tài xế taxi thì đúng là bó tay”.

Trong khi, nick name Khanh Nguyen tỏ ra phẫn nộ với thái độ của tài xế xe taxi nói trên: “Nó lái xe đã láo rồi, sau khi gây tai nạn bước xuống cũng không thèm xem lại người ta thế nào, vẫn đút tay vào túi quần và nghênh ngang nói chuyện với người khác”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế nói trên.