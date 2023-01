Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52

Chỉ 2 ngày đầu ra rạp từ hôm 6.1, phim kinh dị M3GAN vượt qua doanh thu bom tấn Avatar: The Way of Water. Tuy nhiên thống kê 3 ngày cuối tuần từ 6 đến 8.1, bộ phim của James Cameron vẫn giữ thứ hạng đầu phòng vé ở Bắc Mỹ.