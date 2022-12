Phát hiện 2 thi thể đang phân hủy nặng dạt vào bờ biển Quảng Nam

Sáng 5.12, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 1 thi thể đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Cụ thể, lúc 6 giờ 30 phút hôm nay 5.12, người dân khối phố Hà Quảng (P.Điện Dương, TX.Điện Bàn) phát hiện 1 thi thể đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng trôi dạt vào bờ biển.

Ngay sau đó, người dân gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, UBND P.Điện Dương đã phối hợp với Công an TX.Điện Bàn có mặt lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.





Theo Công an TX.Điện Bàn, thi thể người đàn ông trôi vào bờ biển đang trong giai đoạn phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Rạng sáng cùng ngày (5.12), người dân P.Cẩm An (TP.Hội An, Quảng Nam) cũng phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng trôi vào bờ. Thi thể không còn nguyên vẹn phần đầu, mặc áo thun và quần jean. Công an TP.Hội An đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.