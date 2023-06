Phát hiện loại thuốc giảm đến 45% khả năng tử vong do ung thư phổi

Quỹ Quốc tế Nghiên cứu Ung thư thế giới ước tính trong năm 2020, ung thư phổi đã gây ra hơn 2 triệu ca bệnh trên toàn cầu. Dù nguy hiểm nhưng ung thư phổi có khả năng trị khỏi cao nếu được phát hiện sớm, theo hãng tin NBC News (Mỹ).

Ung thư phổi dù nguy hiểm nhưng có tỷ lệ khỏi bệnh cao nếu được phát hiện sớm MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nước này cùng với ung thư da, vú và tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, ung thư phổi lại gây ra nhiều ca tử vong nhất.

Một nghiên cứu lâm sàng công bố mới đây trên chuyên san Clinical Oncology and The New England Journal of Medicine cho thấy kết quả đầy hứa hẹn của một loại thuốc có sẵn. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy thuốc giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cho bệnh nhân ung thư phổi.

Nghiên cứu thực hiện trên 680 bệnh nhân ung thư phổi ở nhiều nơi trên thế giới. Họ đều mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ, có đột biến EGFR và rơi vào từ giai đoạn 1 đến 3. Tất cả được chia đều làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất chỉ được uống giả dược, trong khi nhóm thứ hai được yêu cầu uống biệt dược Tagrisso 1 viên/ngày liên tục trong 3 năm. Tagrisso là loại thuốc dùng để điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, do hãng dược AstraZeneca (Anh) sản xuất.

Khoảng 5 năm sau lần chẩn đoán bị ung thư phổi, tỷ lệ tử vong của nhóm không dùng thuốc là 22%. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong của nhóm có dùng thuốc Tagrisso là 12%. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong của nhóm uống thuốc Tagrisso thấp hơn khoảng 45% so với nhóm không uống.

Trước đây, thuốc Tagrisso đã được chứng minh là giúp giảm hiệu quả nguy cơ tái phát và di căn ung thư phổi. Nghiên cứu mới này đã chứng minh thêm một điều nữa là thuốc còn có thể giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân, theo NBC News.