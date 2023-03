Phát hiện nam thanh niên chết giữa rừng trong tư thế treo cổ

Tối 23.3, Công an H.Lạc Dương cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo tại khu rừng thông lô B, khoảnh 7, tiểu khu 112 A thuộc địa bàn TT.Lạc Dương (Lạc Dương) có một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, người này khoảng 22 - 25 tuổi, cao khoảng 1m80, mặc áo trắng, quần Jean xanh, đi giày thể thao màu xanh trắng. Cạnh chỗ nạn nhân chết phát hiện một điện thoại, bên trong có một số hình ảnh. Gần đó có một ba lô, bên trong có cục sạc điện thoại và một chiếc áo.

Hiện trường nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ giữa rừng

Tuy nhiên, nạn nhân không để lại bất cứ giấy tờ tùy thân nào, nên cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân người xấu số.

Hiện Công an H.Lạc Dương đang phối hợp công an các xã, thị trấn trên địa bàn truy tìm nhân thân nạn nhân. Nếu không xác định được, các cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục pháp lý cần thiết để an táng nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ giữa rừng thông.