Phát sốt với 3 món ăn cực mãn nhãn trong clip đang được chia sẻ rần rần

Và mới đây, một video clip về ẩm thực Việt, gói trọn nét chân phương mộc mạc mà khỏe lành từ nguyên liệu, cách chế biến tới thành phẩm đã khiến cư dân mạng thích thú, chia sẻ, tự hào về ẩm thực quê nhà.

Bên cạnh cơn mưa lời khen về hình ảnh đẹp mắt chân phương đặc tả mỗi miền đất nước, dân tình còn nhận ra mâm cơm sum vầy ngày Tết xuất hiện thêm 3 món Tết khỏe lành đến từ 3 miền đất nước khiến ai nấy xem xong là thấy thòm thèm. Bạn đã sẵn sàng cho hành trình khám phá những món ngon vừa lạ mà quen, vị vẹn tròn cùng nguyên liệu cực kỳ khỏe lành, cho cả nhà khỏe mạnh chưa? Đảm bảo, bạn sẽ đi từ cung bậc cảm xúc này tới bất ngờ khác đấy.

Câu chuyện bắt đầu từ nguyên liệu khỏe lành “đại diện vị chua Bắc”: Cơm mẻ. Cái chua chẳng gắt cũng không dữ dội mà thanh nhẹ, tinh tế, dịu êm nơi đầu lưỡi. Mẻ nhiều lợi khuẩn tốt cho sức khỏe kết hợp cùng với cá béo và rất nhiều rau tươi cho món Gỏi cuốn Lã Vọng ít dầu mỡ.

Vị cá thanh béo được cân bằng bởi mẻ chua thanh. Thêm hạt nêm Knorr Thịt Thăn Xương Ống & Tủy đậm đà như sợi dây liên kết vị cá ngọt, mẻ chua với hương riềng, nghệ thơm nồng, Thì là thoảng nhẹ. Nướng vàng trên lửa nóng cho hương càng nức mũi, vị càng thêm ngon. Còn gì hợp hơn là cuốn ăn cùng bún và thật nhiều rau tươi?

Là ý tưởng mới mẻ nhưng khi đặt gỏi cuốn Lã Vọng lên mâm Tết truyền thống lại thấy vô cùng hòa hợp, thêm an lành và sức khỏe cho cả nhà. Bởi một bên thanh đạm, một bên mỡ màng. Đối lập tương phản mà hòa hợp cân bằng. Tất cả gói gọn trong một cuốn như nguyện ước vẹn tròn ngày xuân. Chỉ một miếng là như được thưởng trọn cái bát ngát, tươi lành của mảnh vườn thôn quê Việt.

“Gỏi đoàn tụ” giàu đạm, khỏe lành, an hòa mâm Tết được biến tấu từ đặc sản mì Quảng của dải đất miền Trung. Vẫn giữ nguyên cái phong vị chua cay mặn ngọt, món “Gỏi đoàn tụ” khéo léo kết hợp sợi mì quảng với cải xanh con cùng nước trộn gỏi để bớt đi dầu mỡ. Thêm sò điệp từ biển để món ăn giàu đạm mà vẫn khỏe lành, cân bằng hương vị khi kết hợp cùng mâm cơm Tết truyền thống.

Cải xanh con như được sinh ra để ăn với món mì Quảng truyền thống cũng được thêm vào để món gỏi thêm tươi mát và khi nhai thêm sần sật ngon miệng, vui tai. Nước trộn gỏi “đủ vị cuộc sống” có nước mắm mặn, đường ngọt, điểm vài giọt chanh chua, thêm hương tỏi phi và đặc biệt là tương ớt Knorr Tròn 5 vị, cho nước trộn vừa sánh mịn nịnh lưỡi, mướt môi, vừa cay tê thú vị.





Rưới nước trộn thấm đậm vào từng sợi mì mướt mượt, từng con sò mềm giòn, chút cùi dưa hấu sần sật mới thấy thấm nhuần hơn tinh thần của cái Tết cổ truyền. Đó là, những nguyên liệu tưởng chừng không liên quan, vẫn có thể cùng bên nhau nhờ sợi dây mùi vị liên kết là nước trộn gỏi, cũng như gia đình, dù mỗi thành viên rất khác nhau, nhưng vẫn đoàn tụ mỗi dịp xuân về nhờ sợi dây yêu thương.

Xuôi xuống phía Nam, nguồn tài nguyên thủy sản sung túc cộng với tính cách hào sảng của người dân, ẩm thực dần trở nên phóng khoáng và biến hóa đa dạng không khuôn mẫu. Ví như, cá thác lác xuôi dòng Mê Kông, tưởng chỉ làm được món chả, nay xuất hiện cả trong cuốn chả giò.

Món chả giò chẳng cần theo công thức chuẩn nào mà vẫn ngon không cần chỉnh. Cá thật tươi, lóc lấy thịt, trộn đều với chút hạt nêm Knorr Thịt Thăn Xương Ống & Tủy cho đậm vị rồi quết đều tay đến độ dẻo mịn mới thôi. Cá nhuyễn cuộn tròn trong lớp bánh tráng chiên phồng lên vàng ươm thơm phức.

Vị lành của cá thác lác kết hợp cùng xà lách ngọt thanh giòn tan, hay cọng cải mầm đắng nhẹ tươi mát như được nâng lên ở một cấp độ khác mang đến vẻ an hòa nơi mâm Tết. Chấm cùng tương ớt Knorr để mỗi miếng cắn đều hài hòa ngũ vị.

Và bạn có nhận ra, bên cạnh những nguyên liệu khỏe lành trên đất Việt, Knorr cũng là nguyên liệu không thể thiếu để mang vị an hòa vào vào mâm Tết Việt không? Xem sương sương thế này hẳn bạn đã tò mò về video lắm rồi. Mời bạn thưởng thức và chia sẻ fullfilm từ Knorr “An hòa vị Tết, an lành xuân sang” để cùng tôn vinh ẩm thực Việt nhé!

Tết này hãy cùng Knorr tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt bắt đầu từ những nguyên liệu “khỏe lành” quen thuộc dễ tìm đặc trưng cho 3 miền đất nước. Knorr sẽ đồng hành cùng bạn tạo ra những biến tấu cho món Tết và mâm Tết vừa lành, vừa ngon, vừa lạ mà quen để mâm Tết Việt khỏe mạnh mà cân bằng.

Cùng Knorr khám phá vị tết an hòa, an lành xuân sang cùng hơn 21 công thức món Tết an hòa từ Chef Nickie Trần tại đây nhé:https://knorrtetanhoa.kenh14.vn/