Phát thanh viên giành quán quân 'Gương mặt truyền hình'

Trước khi đến với Gương mặt truyền hình, Trọng Hiền là một phát thanh viên. Anh gây ấn tượng bởi vẻ điển trai, chất giọng trầm ấm cùng sự tự tin khi dẫn dắt chương trình. Trong đêm chung kết, nam thí sinh kết hợp với Hoài Trâm bày tỏ quan điểm của mình về vai trò của thị giác với nghề dẫn.

Thí sinh sinh năm 1996 chia sẻ: “Thị giác không chỉ mang đến phần nhìn mà còn mang đến góc nhìn. Một người dẫn chương trình cần có một góc nhìn sắc bén, nhạy cảm với thời cuộc, khác biệt trong tư duy biên tập để truyền tải những thông tin có giá trị đến khán giả”. Phần thể hiện tự tin giúp nam thí sinh thuyết phục được bộ ba giám khảo gồm nhà báo Tấn Tài, Á hậu Thúy Vân và doanh nhân Đăng Khoa để ghi tên mình vào Top 6 chung cuộc.





Ở vòng thi tiếp theo, Trọng Hiền khiến người xem rơi nước mắt khi kể về người cha làm công nhân cấp thoát nước. Từ đó, anh truyền tải thông điệp về giá trị của sức lao động. Trọng Hiền nhấn mạnh: “Bằng tình yêu nghề nói, tôi đã sẵn sàng cho đi để tạo ra những chương trình truyền hình mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Và không chỉ dừng lại ở đó, hành trình sắp tới sẽ là một Trọng Hiền luôn nói trọn đam mê và lan tỏa nguồn cảm hứng”.

Sau khi ghi tên mình vào Top 3, Trọng Hiền tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đối thoại với ban giám khảo. Nhận được câu hỏi về sự thay đổi của mình sau cuộc thi Gương mặt truyền hình, thí sinh sinh năm 1996 cho biết không riêng anh mà các đối thủ khác đều trưởng thành và yêu nghề hơn. Thậm chí, anh còn thẳng thắn đặt câu hỏi ngược cho chính giám khảo Tấn Tài khiến mọi người bất ngờ. Sự bản lĩnh đó giúp Trọng Hiền được hội đồng bình chọn đánh giá cao, trở thành quán quân Gương mặt truyền hình 2022, nhận giải thưởng 300 triệu đồng. Danh hiệu á quân thuộc về người đẹp Gia Hân và tiếp viên trưởng Quốc Trí. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho Kiều Loan (Best Face), Nhật Hà (Best Profile), Gia Thịnh (Best Content), Tấn An (Best Viral) và Giang Thái (Voice Talent).