Phật thủ 'khủng' giá tiền triệu, nhà giàu tranh nhau mua về trưng tết

Đặt cọc nhà vườn trước vài tháng

Để chọn được những quả phật thủ “vip” nhất cho các khách hàng dịp tết Nguyên đán Quý Mão, chị Cao Bích Ngọc, cửa hàng phật thủ Ngọc Linh (đường Kim Giang, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), đã phải săn lùng các nhà vườn ở Đắc Sở (H.Hoài Đức, Hà Nội) và đặt cọc giữ quả từ cách đây 3 tháng.

Chị Ngọc cho biết: “Loại phật thủ này hiếm có, khó tìm, mỗi vườn chỉ có vài quả, mỗi quả cần có trọng lượng 3 - 4 kg trở lên. Ngoài độ “khủng” về kích thước, phật thủ còn cần có nhiều nhánh (ngón) như bàn tay Phật xòe ra. Quả càng nhiều lớp, nhiều tay càng đắt. Khách sẵn sàng chi 5 - 7 triệu đồng/quả vẫn không có hàng mà bán”.

Theo chị Ngọc, giá phật thủ tại các chợ dân sinh ở Hà Nội thường từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, nhưng hàng tuyển chọn thì phải tiền triệu trở lên. “Tết năm nay, tôi “săn” mãi cũng chỉ tuyển được khoảng 10 quả siêu “khủng”, còn hàng “khủng” từ 2 - 3 kg/quả, giá tầm 1 - 3 triệu đồng/quả thì được cỡ vài trăm quả. Khách hàng mua loại này chủ yếu là nhà giàu mang về dâng hương, còn lại là mua đi biếu tặng. Nhiều khách ở các tỉnh đặt mua online mà tôi còn không có hàng bán”, chị Ngọc nói.

Chị Nguyễn Thị Dung, chủ nhà vườn phật thủ Dung Đạo (xã Đắc Sở, H.Hoài Đức), cho hay năm nay cả vườn thu hoạch gần 5.000 quả mà chỉ có 3 quả “độc đắc”, giá bán tại vườn cho dân buôn đã 1,5 - 2 triệu đồng/quả.

“Phật thủ là cây dễ trồng nhưng khá là đỏng đảnh, khó tính, để có được những quả phật thủ to, đẹp người chăm sóc phải rất kỳ công. Bởi vậy, chúng tôi hay gọi những quả "khủng", to đẹp, nhiều tay như xòe ra hoa cúc là quả “độc đắc”. Dân buôn tranh nhau mua loại này, chủ yếu bán cho nhà giàu trên phố. Giá đến tay người dùng cũng phải đắt 4 - 5 triệu đồng/quả, gấp vài chục lần so với phật thủ bình dân”.





Tại một hàng bán phật thủ trên phố Kim Ngưu (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), những ngày cận tết lúc nào cũng nườm nượp khách mua. Muốn chọn quả đẹp, nhiều người dậy sớm từ 5 - 6 giờ sáng. Chị Kim Duyên, chủ cửa hàng, cho hay: “Tôi bán phật thủ quanh năm, nhưng chỉ có mấy ngày tết là đắt hàng nhất. Những quả hàng “khủng”, đẹp đều đã được khách đặt trước hoặc đi mua từ tờ mờ sáng lúc mới khui thùng. Sau 7 giờ sáng, những người đến muộn gần như là không còn quả đẹp”.

Dâng phật thủ no đủ cả năm

Lý giải về việc quả phật thủ ngày càng đắt hàng vào dịp tết Nguyên đán, chị Kim Duyên cho biết: “Ngày càng có nhiều người dân ưa chuộng loại quả này về bày mâm ngũ quả ngày tết, thờ cúng. Quả phật thủ giống như bàn tay Phật, mang đến may mắn, bình an cho gia đình. Những khách chơi sang thường chọn quả to, nhiều tay dài với ý nghĩa mang đến sự phát tài, sung túc, may mắn trong dịp năm mới”.

Chị Ngọc Hà, nhân viên văn phòng ở Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), chia sẻ: “Mình nghe các cụ nói, dâng phật thủ no đủ cả năm, nếu dùng loại quả này vào ngày tết, cúng gia tiên thì sẽ được phúc lành, may mắn, bình an. Năm nào mình cũng mua tại cửa hàng quen, năm nay mua đi biếu mình phải đặt trước nửa tháng và phải đặt cọc trước 200.000 đồng. Sát tết, cửa hàng sẽ chuyển đến cho mình”.

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn quả phật thủ đẹp, chị Ngọc cho hay: “Nhiều người nghĩ rằng quả xanh là quả tươi, còn quả vàng là quả chín vì vậy hay thích lựa quả xanh để được lâu. Thực tế thì quả đến độ chín sẽ ngả vàng, có mùi thơm chứ không phải là hàng già để lâu, nhanh héo. Những người chơi phật thủ lâu năm thường chọn quả vàng hơn là những quả xanh non, bởi tay nhỏ sẽ nhanh teo và nhanh hỏng. Còn quả vàng càng để càng lên màu vàng đẹp, thơm rất lâu, bày rất bền. Thậm chí, cắm vào nước quả còn mọc rễ”.

Theo chị Ngọc, có 2 cách để bảo quản phật thủ được lâu, không bị hỏng. Cách thứ nhất, khi mua phật thủ về chỉ cần lau lại bằng rượu trắng có thể giữ được 1 tháng. Nếu phật thủ còn cuống hoặc cắm vào nước có thể giữ được 2 tháng trở lên. Người mua nên lưu ý, chọn quả có mã sáng bóng, tay mập mạp, ngón đều nhau.

Ngoài việc bày mâm ngũ quả, chị Ngọc cho biết, trong y học cổ truyền, quả phật thủ có vị cay, đắng và chua, có tác dụng làm thuốc chữa các bệnh về tiêu hóa, chữa ho, long đờm.