Phim quái vật 'Godzilla vs. Kong 2' có nam chính mới

Nguồn tin trên cho biết, nam diễn viên Dan Stevens sẽ lần đầu thử sức "lèo lái" một dự án bom tấn và đó là Godzilla vs. Kong 2, phần tiếp theo của tác phẩm cùng tên do Adam Wingard chỉ đạo.

Dự án sẽ ghi hình vào mùa hè năm nay ở Úc, Adam Wingard một lần nữa ngồi ghế đạo diễn, tiếp tục kể câu chuyện về các sinh vật khổng lồ có sức hủy diệt kinh hoàng. Mặc dù nội dung phim được giữ kín nhưng sự trở lại của Adam Wingard hứa hẹn phần 2 của Godzilla vs. Kong sẽ nói rõ hơn về nguồn gốc của các sinh vật khổng lồ.

Dan Stevens (39 tuổi) là diễn viên người Anh. Trước khi khiến khán giả thế giới chú ý với vai quái vật trong bản phim làm lại là Beauty and the Beast (2017) của Disney, anh góp mặt trong các phim như Colossal (2016), The Call of the Wild (2020)... Anh sẽ là nam nghệ sĩ đóng vai trò trọng tâm trong Godzilla vs. Kong 2, trước đó, vai nam diễn viên chính do Alexander Skarsgård đảm nhận.





Phim Godzilla vs. Kong (2021) là tác phẩm thứ 4 trong "Vũ trụ quái vật" (MonsterVerse) của hãng Legendary, nối dài câu chuyện về 2 quái vật là Godzilla và Kong đã được kể trong các phần phim trước. Phim Godzilla vs. Kong là một trong những tác phẩm thu lời tốt trong dịch năm vừa qua, đạt 468 triệu USD toàn cầu.