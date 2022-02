Phim về huyền thoại âm nhạc Elvis Presley ra rạp hè năm nay

Phim Elvis được đạo diễn của The Great Gatsby Baz Luhrmann chỉ đạo, với sự tham gia của ngôi sao Tom Hanks và diễn viên trẻ Austin Butler. Elvis khám phá cuộc đời cũng như di sản âm nhạc của Elvis Presley (Austin Butler thủ vai) thông qua lăng kính về mối quan hệ phức tạp của ông với người quản lý Tom Parker (Tom Hanks). Chuyện phim đào sâu vào sự liên kết của Presley và Parker trong suốt 20 năm, từ lúc cậu trai trẻ Presley vụt sáng thành sao trong bối cảnh văn hóa đại chúng ngày một phát triển cũng như xã hội rối ren lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, Elvis cũng khắc họa một nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc bậc nhất trong cuộc đời của nam danh ca là Priscilla Presley (Olivia DeJonge đóng).

Trailer phim Elvis vừa hé lộ bắt đầu với hình ảnh cậu thiếu niên Elvis hòa vào một đám đông với âm nhạc và những vũ điệu sôi nổi. Có lẽ đây chính là khi Elvis phát hiện ra niềm đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc. Cậu lớn lên, trở thành một thanh niên bảnh trai, nhưng con đường sự nghiệp ban đầu không hề dễ dàng. Và rồi, những ngờ vực và chỉ trích ngay lập tức dừng lại khi âm nhạc của Elvis Presley cất lên. Cả khán phòng được lấp đầy bởi thứ âm nhạc vô cùng phấn khích, đến từ người đàn ông sinh ra dành cho âm nhạc và hào quang sân khấu. Tom Parker đã chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc kỳ diệu ấy và ông nói: “Đứa trẻ gầy gò đó đã trở thành một siêu anh hùng. Cậu ta chính là định mệnh của tôi”.

Sau khi vươn đến tầm ngôi sao, cuộc sống của Elvis xoay quanh âm nhạc, truyền thông, paparazzi, những buổi tiệc sôi động và ánh đèn flash sáng chói. Cuộc đời hào nhoáng của Elvis với tư cách một nghệ sĩ, hay một người nổi tiếng, đều có gắn bó mật thiết với Tom Parker và giai đoạn mà họ đang sống: thập niên 1960, khi văn hóa đại chúng phát triển vượt bậc trong bối cảnh xã hội rối ren.





Màu phim và âm nhạc có thể coi là những điểm nhấn quan trọng trong đoạn trailer 3 phút của Elvis. Đây là điều khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng bởi di sản âm nhạc là Elvis Presley để lại có thể coi là vô giá, với những Love Me Tender hay Can’t Help Falling In Love đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, diễn xuất của Austin Butler trong vai huyền thoại âm nhạc cũng rất ấn tượng.

Không chỉ là một bộ phim tiểu sử, âm nhạc, Elvis hứa hẹn sẽ mang tới cái nhìn cận cảnh về xã hội, văn hóa Mỹ thế kỷ 20 được khắc họa thông qua cuộc đời của một huyền thoại có vai trò quan trọng trong giai đoạn đó. Với cách châm biếm xã hội phù phiếm, xa hoa rất thành công trong The Great Gatsby, đạo diễn Baz Luhrmann có rất nhiều điều để kể trong Elvis hơn là một câu chuyện đơn thuần về một cậu bé trở thành ngôi sao. Elvis khởi chiếu ngày 24.6.2022.