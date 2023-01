Phó cục trưởng điều hành Cục Đăng kiểm cam kết 'khôi phục hình ảnh đăng kiểm'

Chiều 16.1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, điều hành hoạt động của cơ quan này (từ ngày 6.1).

Quyết định này được ban hành sau khi Cục trưởng Đặng Việt Hà bị điều tra, khởi tố, bắt tạm giam do có nhiều sai phạm.

Ông Nguyễn Vũ Hải cho biết, sau 59 năm thành lập Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là giai đoạn khó khăn nhất. Cho biết trọng trách rất nặng nề, ông Hải hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam đoàn kết với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, những tồn tại để không né tránh, từ đó nhận ra những khuyết điểm để có kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động của Cục, đáp ứng niềm tin của lãnh đạo Bộ GTVT cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

"Đây là nỗi đau của ngành đăng kiểm sau gần 60 năm. Chúng tôi nhận thức rất rõ trách nhiệm với những sai lầm này, và hứa với Bộ trưởng anh em đăng kiểm đoàn kết một lòng, có kế hoạch hành động cụ thể, khắc phục lại sai lầm, khôi phục lại hình ảnh người đăng kiểm”, ông Hải khẳng định.

Chia sẻ thực tế hoạt động, ông Khuất Duy Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-05V, bày tỏ sau vụ án điều tra mở rộng sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước, đã xảy ra tình trạng quá tải đăng kiểm.





“Người dân phải xếp hàng đăng ký 2 - 3 ngày, có người phải đăng ký cả tuần lễ mới được đăng kiểm. Về phía các đơn vị đăng kiểm, với nhân lực còn lại không đáp ứng được nhu cầu người dân, phải làm thêm giờ, thậm chí cả ngày nghỉ, làm từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mới được nghỉ”, ông Thịnh nói.

Do tình trạng căng thẳng kéo dài cả tháng nên các trung tâm đăng kiểm rất khó khăn, vừa thiếu đăng kiểm viên do bị công an tạm giữ. Ngoài ra, phải làm việc trong tình trạng căng thẳng lo lắng, nhiều nhân viên bị ốm nhưng xin phép cũng không được nghỉ, vì không có người làm thay.

Thậm chí, giám đốc trung tâm đăng kiểm bị bắt giữ nên không ký được thanh toán cho đối tác. Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V, dù tăng ca nhưng nhân viên chưa được nhận lương, thưởng tết Nguyên đán. Ông Thịnh cũng đề xuất bổ sung về nhân sự, vì “nếu không may một người ốm thì hoạt động sẽ bị dừng lại”.

Tương tự, ông Cao Văn Tư, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-04V, cho biết nhân lực đăng kiểm rất thiếu trong khi lượng xe ở các vùng đổ về, nhân lực của trung tâm phải điều động chi viện cho các tỉnh phía nam. Nếu trước đây 1 ngày kiểm định 40 phương tiện, nay tăng lên hơn 100 phương tiện.