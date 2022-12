Phòng khám ACC - đồng hành cùng kình ngư Lương Jeremie tại đại hội thể thao toàn quốc

Từ ngày 12.12 đến 17.12.2022 vừa qua, cung thể thao dưới nước Mỹ Đình đã trở nên vô cùng sôi nổi với những trận tranh tài trên “đường đua xanh” của các kình ngư hàng đầu Việt Nam. Kình ngư trẻ Lương Jeremie Loic Nino của đội tuyển HCM đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng cá nhân tại các cự ly 100m tự do nam (49 giây 94), 50m tự do nam và 50m bướm nam. Trong đó, Lương Jeremie cũng phá kỷ lục quốc gia và đại hội tại cự ly 50m tự do nam với thành tích 22 giây 68 và phá kỷ lục đại hội 50m bướm nam với thành tích 24 giây 22. Hạt giống của đội tuyển TP.HCM cũng xuất sắc góp phần giúp đội tuyển TP.HCM đạt được 2 tấm huy chương vàng tại nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam với thành tích 3’46”73, phá kỷ lục đại hội và huy chương vàng 4x100m hỗn hợp nam nữ với thành tích (4’02’13), thông số này cũng được công nhận là kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội mới.

Bơi lội được xếp vào một trong số ít các bộ môn thể thao mà không có sự va chạm giữa các cầu thủ, tuy nhiên vẫn có những yếu tố tác động như bơi quá sức, vận động liên tục thời gian dài gây ra các chấn thương gân, cơ xương,... Bên cạnh đó, vận động viên thường rất dễ gặp phải các chấn thương thể thao nhỏ, nếu không kịp thời điều trị, các chấn thương này sẽ kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng tới phong độ và thành tích thi đấu của vận động viên.

Phòng khám ACC hân hạnh là đơn vị y tế đồng hành với Lương Jeremie xuyên suốt quá trình trước - trong và sau thi đấu. Lương Jeremie đã được bác sĩ Wade Brackenbury kiểm tra vận động cơ thể bằng các thiết bị chuyên dụng tại phòng khám ACC, tư vấn giúp tối ưu vận động đảm bảo thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu.

Sau mỗi buổi thi đấu, Jeremie sẽ trao đổi cặn kẽ với bác sĩ Wade về cảm giác của mình và tình trạng các nhóm cơ, bác sĩ sẽ kiểm tra tổng thể cử động khớp vai, cánh tay, cột sống và vùng hông cho Jeremie bởi đây là các vùng khớp thường gặp nhiều chấn thương. Bác sĩ Wade áp dụng liệu pháp Nắn chỉnh Trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic, nắn chỉnh các khớp xương và đốt sống sai lệch vào đúng vị trí ban đầu, từ đó trả lại đúng cấu trúc và chức năng của các vùng khớp, góp phần cải thiện dẫn truyền dây thần kinh cột sống đi ngang qua các đốt sống, duy trì vận động linh hoạt cho các vùng khớp.

Những lợi ích của phương pháp nắn chỉnh cột sống Chiropractic bao gồm:

- Tối ưu hóa phản xạ thăng bằng.

- Chữa lành chấn thương nhanh chóng.

- Nâng cao khả năng vận động.





- Tăng cường sức mạnh và độ dẻo trục thân - lưng, bụng, khớp gối, khớp vai, khuỷu, cổ tay và cơ bắp cánh tay.

Phương pháp điều trị chấn thương thể thao của bác sỹ thần kinh cột sống tại phòng khám ACC là liệu pháp chuyên sâu sử dụng các thiết bị tân tiến nhất mà không cần dùng thuốc như:

– Sóng xung kích Shockwave: sóng âm mang năng lượng cao tác động vào những điểm đau, các mô cơ xương bị tổn thương, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, tái tạo xương, gân và các mô mềm khác

– Tia Laser thế hệ IV: Tia laser thế hệ thứ IV là loại tia có bước sóng rộng và cường độ mạnh nhất hiện nay, với khả năng kích thích sâu đến các mô xương, giúp tái tạo tế bào, bài trừ sưng viêm và chữa đau hiệu quả.

– Kết hợp liệu pháp nắn chỉnh xương Chiropractic nhằm cải thiện tối đa chức năng vận động linh hoạt của các vùng cơ xương khớp.

Phòng khám ACC tự hào đồng hành cùng các vận động viên chuyên nghiệp trong việc ngăn ngừa chấn thương, tối ưu vận động và điều trị chấn thương thể thao bằng phương pháp bảo tồn và hiệu quả.