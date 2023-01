Cận cảnh phong tỏa, khám xét Trạm đăng kiểm 29-03S ở Mỹ Đình, Hà Nội

Khu vực cổng phía đường Lê Quang Đạo bị hạn chế người ra vào. Động thái này nhằm phục vụ công an khám xét trạm đăng kiểm.

Theo người dân sống gần khu vực này thì công an có mặt tại Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S từ 10 giờ sáng cùng ngày và phong tỏa để phục vụ khám xét. Nhiều xe ô tô đến đăng kiểm bị cảnh sát đề nghị quay đầu.

Tới 12 giờ 30 phút trưa, Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S vẫn đang bị phong tỏa. Xe biển xanh của lực lượng chức năng túc trực bên ngoài.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, thời gian gần đây, công an liên tiếp phát hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại nhiều địa phương như TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh... vì những sai phạm trong việc cấp chứng nhận đăng kiểm, bỏ qua lỗi hàng trăm ngàn phương tiện để trục lợi hàng chục tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại TP.HCM, công an đã khởi tố hơn 50 bị can về các tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”. Trong số các bị can có các ông: Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam); Đặng Trần Khanh (Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) và nhiều lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm.





Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong các vụ án để tiếp tục xác minh, phát hiện, xử lý các hành vi tương tự.