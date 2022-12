Phụ nữ có nên tiêm vắc xin phòng viêm màng não trước khi mang thai?

Bệnh viêm màng não là tình trạng nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương do các vi khuẩn não mô cầu, phế cầu, hib… gây ra. Sau khi tấn công cơ thể, chúng sẽ vào máu, xâm nhập lớp màng mỏng bao bọc xung quanh não và dịch não tủy gây ra viêm màng não. Bệnh viêm màng não đặc biệt nguy hiểm do diễn tiến rất nhanh dẫn đến tử vong, nếu may mắn được điều trị sớm người bệnh vẫn có nguy cơ cao phải gánh chịu những di chứng nặng nề như điếc, mù, liệt, động kinh,...

Bệnh viêm màng não diễn ra quanh năm và có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa, khí hậu thay đổi thất thường cuối năm. Phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng có hệ miễn dịch yếu vì cùng lúc nuôi dưỡng 2 cơ thể do đó rất dễ mắc bệnh và diễn tiến nặng, tăng khả năng đe dọa sức khỏe của cả thai phụ và thai nhi.

Hầu hết các tác nhân gây viêm màng não đã phòng ngừa được bằng vắc xin cho trẻ em từ 2 tháng tuổi và người lớn. Phụ nữ chuẩn bị mang thai cần tiêm vắc xin Prevenar13 (Bỉ) phòng viêm màng não và các bệnh do phế cầu khuẩn; vắc xin VA-Mengoc-BC (Cu Ba) phòng vi khuẩn não mô cầu B+C; vắc xin Menatra (Mỹ) phòng vi khuẩn não mô cầu các chủng A, C, Y, W135.





Ngoài ra, để có thai kỳ khỏe mạnh an toàn, phụ nữ cũng cần tiêm đầy đủ các vắc xin phòng bệnh Cúm, Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván, Uốn ván, Ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV, Sởi - Quai bị - Rubella, Thủy đậu, Viêm gan A + B, Viêm gan B, Viêm não Nhật Bản.

BS.CKI Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC