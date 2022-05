PlayStation sẽ ra mắt hai trò chơi dịch vụ trực tiếp chưa từng tiết lộ

Theo VCG, PlayStation được thiết lập để phát hành 2 trò chơi dịch vụ trực tiếp trong năm tài chính hiện tại, kéo dài đến tháng 3.2023.

Thông tin đã được Jim Ryan, chủ tịch Sony Interactive Entertainment, nói trong cuộc họp giao ban kinh doanh ngày 26.5 rằng công ty hiện có một ‘thứ’ được coi là một trò chơi phục vụ trực tiếp trong tựa game MLB The Show 22. Ngoài ra trong một slide trình chiếu được chia sẻ trong cuộc họp báo cho thấy công ty có kế hoạch mở rộng số lượng trò chơi dịch vụ lên con số 2 trong năm tài chính FY22 hiện tại.

Khi được một nhà phân tích đặt câu hỏi liệu 2 tựa game bổ sung này đã từng được công bố trước đó hay chưa? Và có đi kèm với bản phát hành Destiny từ Bungie hay không? Ryan cho biết: “Destiny không có trong 3 trò chơi dự kiến ​​cho năm FY22. Hai trò chơi còn lại vẫn chưa được công bố.”

Trong cuộc họp báo, Ryan cho biết Sony coi các tựa game dịch vụ trực tiếp là ‘trò chơi không có hồi kết’. Sony có kế hoạch phát hành 12 tựa game như vậy vào năm tài chính 2025 của họ, theo một slide trình chiếu trong cuộc họp báo đã cho thấy, với 3 trò chơi sẽ đến trong năm tài chính 23, 4 trò chơi vào năm tài chính 24 và 2 trò chơi khác trong năm tài chính 25.





Trong cuộc họp tương tự, Ryan gợi ý rằng ít nhất một số các trò chơi phục vụ trực tiếp mà hãng đang phát triển được lên kế hoạch cho PC.

PlayStation đã trở nên nổi tiếng với những game chơi đơn bom tấn như Spider-Man, The Last of Us và Ghost of Tsushima. Nhưng vào tháng 5 năm ngoái, Sony cho biết họ có kế hoạch phát triển nhiều trải nghiệm hơn trong danh sách trò chơi bên thứ nhất của chính công ty.

Một trò chơi phục vụ trực tiếp dự kiến ​​phát hành trong vòng 10 tháng tới có thể là trò chơi nhiều người chơi The Last of Us của Naughty Dog, hiện trò chơi đang trong quá trình phát triển.