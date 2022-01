PlayStation Studios được thúc đẩy để hỗ trợ PC

Theo ScreenRant, giám đốc Cory Barlog của God of War (2018) cho biếtcó thể các studio của PlayStation đã bắt đầu thúc đẩy các cổng PC. Trong quá khứ, mặc dù Sony đã thử nghiệm PC qua việc xuất bản Helldivers của Arrowhead trên Steam, nhưng cổng PC của Horizon: Zero Dawn thực sự đã tạo ra động lực lớn cho sự quan tâm của hãng đối với nền tảng PC. Game nhập vai do Guerrilla Games phát triển đã đạt được 250% lợi tức đầu tư trong vòng 7 tháng kể từ khi phát hành trên PC, khiến thị trường trở nên hấp dẫn hơn với Sony.

Kể từ khi Horizon chuyển đổi vào mùa hè năm 2020, hai thương hiệu độc quyền khác của PlayStation là Days Gone và God of War (2018) đã có bước nhảy vọt khi đến với PC. Tiếp theo là Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, gồm Uncharted 4 và The Lost Legacy dự kiến sẽ ra mắt một bản phát hành trên PC trong năm 2022. Ngoài ra còn những tin đồn cho thấy một cổng PC của Ghost of Tsushima có thể xuất hiện. Điều này càng khẳng định sự đầu tư nghiêm túc của Sony vào nhãn PlayStation PC của họ.

Cory Barlog cho biết những điều ông từng nghĩ cuối cùng cũng đã thuyết phục được Sony theo đuổi các bản phát hành của họ trên một nền tảng khác. Barlog luôn thúc đẩy việc hỗ trợ PC với PlayStation, ông thường đề xuất ý tưởng này bất cứ khi nào Sony thực hiện ghi nhận ý kiến từ các nhà phát triển, và đây là cả một quá trình dài.





Việc các nhóm nội bộ của PlayStation ủng hộ sự thay đổi như vậy là có lý. Xét cho cùng, các nhà phát triển đều mong muốn sẽ có càng nhiều người trải nghiệm công việc của họ càng tốt. Và những cái tên như Horizon: Zero Dawn, Days Gone, God of War đều xứng đáng được tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả hơn.

Khi được hỏi liệu God of War: Ragnarök có được ra mắt trên PC hay không, câu trả lời là tùy thuộc vào nhà phát hành trò chơi. God of War (2018) hiện vừa được ra mắt trên các cửa hàng kỹ thuật số PC là Steam và Epic Games Store vào ngày 14.1.