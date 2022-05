Pokémon GO sắp có tính năng trò chuyện

Theo GameRant, sự hấp dẫn của Pokémon GO là việc cho phép người chơi tương tác với Pokémon và các vật phẩm trong thế giới thực. Khi người chơi đến một số địa điểm như công viên, địa điểm du lịch nổi tiếng và các sự kiện, họ sẽ luôn có cơ hội gặp gỡ những người chơi mới. Nhưng mức độ tương tác chỉ dừng lại ở đó, trò chơi không hỗ trợ việc giao tiếp trong game, nếu người chơi muốn giữ liên lạc với những người khác thì họ luôn phải tìm đến những cách khác. Hiểu được điều này, Niantic mong muốn kết nối nhiều người chơi hơn bằng cách giới thiệu các tính năng xã hội mới cho Pokémon GO.

Trong bài đăng trên blog, Niantic đã thông báo rằng một tính năng trò chuyện sẽ xuất hiện trong Pokémon GO. Tính năng này hiện đang khả dụng trong bản thử nghiệm beta kín cho ứng dụng Ingress của Niantic và sẽ có mặt trên Pokémon GO vào một ngày không xa. Sẽ có thêm thông tin chi tiết về thời điểm tính năng này sẵn sàng để thử nghiệm và sử dụng trong Pokémon GO.

Chức năng trò chuyện trong Pokémon GO đang nhận được hai luồng ý kiến đối lập từ người chơi. Đầu tiên là mặt tích cực, khả năng kết nối sẽ được cải thiện với người chơi Pokémon GO, giúp người chơi dễ dàng phối hợp trong các cuộc săn tìm bất ngờ, nâng cao khả năng tương tác và các giao dịch. Mặt hạn chế là vấn đề khó tương tác với người lạ trên internet. Sẽ mất một thời gian thử nghiệm từ Ingress về cách thức hoạt động của tính năng này và những biện pháp bảo mật nào sẽ được thực hiện để khắc phục các hạn chế.

Tính năng trò chuyện trong trò chơi là một phần trong nỗ lực của Niantic nhằm tăng cường việc chơi trực tiếp trong các cộng đồng, sau khi đại dịch đã thay đổi cách chơi Pokémon GO và các cộng đồng đã bị chia cắt. Niantic đã thực sự thử nghiệm các tính năng trò chuyện trong các trò chơi của mình trước khi có thông báo này. Ngay trước khi ngừng hỗ trợ Harry Potter Wizards Unite, có một nút trò chuyện trong danh sách bạn bè của trò chơi giúp chuyển sang ứng dụng nhắn tin Niantic. Người ta cho rằng chức năng liên ứng dụng này sẽ hoạt động tương tự trong Pokémon GO.