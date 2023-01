Quán karaoke không đảm bảo PCCC mở 'chui' ở Hà Nội: Phong tỏa 2 cơ sở

Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo PCCC, chính quyền P.Thành Công (Q.Ba Đình, Hà Nội) và P.Trung Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những động thái chấn chỉnh.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng 15.1, tại 2 cơ sở là quán karaoke Ngân Hà (ở ngõ 81 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình) và karaoke Bình Minh (số 15 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy), lực lượng chức năng đã dựng barie và cắt cử cán bộ túc trực.

Ông Lê Quang Tiến, Trưởng Công an P.Thành Công, cho biết cơ sở karaoke Ngân Hà hiện chưa có quyết định đình chỉ, đang bị tổ công tác số 3, công an thành phố thông báo tạm đình chỉ, khắc phục tồn tại về PCCC.

Quán này có cửa thoát hiểm số 2 không đảm bảo trên 0,9 m; hệ thống điện trần và xốp cách âm chưa đảm bảo. Sau khi nhận được thông báo tạm đình chỉ, Công an P.Thành Công đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, cử cán bộ, cảnh sát khu vực, cán bộ cơ sở và người dân giám sát, nếu có tín hiệu hoạt động thì báo lực lượng công an xử lý.

Tuy nhiên, do quán này xa địa bàn, thủ đoạn hoạt động tinh vi, dùng camera theo dõi nên công an không thể kiểm soát 24/24, dẫn tới tình trạng hát "chui".

Ông Tiến thông tin, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên, đơn vị đã mời 3 nhân viên quán karaoke làm việc trong ngày hôm đó lên trụ sở xác minh, làm rõ.

Người đứng đầu Công an P.Thành Công thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng hát "chui", múa khiêu dâm.

"Quan điểm của chúng tôi là xử lý đúng. Sau sự việc này, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát và quyết liệt hơn nữa đối với các quán karaoke đang tạm dừng hoạt động trên địa bàn", ông Tiến nói và cho hay, đã cử cán bộ canh gác 24/24 tại quán karaoke Ngân Hà, đồng thời làm đề xuất xử phạt để gửi lên Q.Ba Đình.

Trong khi đó, ông Ngô Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND P.Thành Công, khẳng định không ai dám "chống lưng" cho hành động hoạt động "chui" của quán karaoke Ngân Hà.

Ông Lâm cũng thừa nhận trách nhiệm và cho hay, đọc thông tin trên Báo Thanh Niên đã khiến ông giật mình bởi trước đó phường đều có những động thái để kiểm soát các quán karaoke đang bị tạm dừng hoạt động trên địa bàn.

Nói về quán karaoke Bình Minh, ông Trần Viết Minh, Phó trưởng Công an P.Trung Hòa khẳng định, cơ sở này hoạt động lén lút chứ không phải thường xuyên.





"Hiện tại, trên địa bàn P.Trung Hòa có 23 quán karaoke dừng hoạt động và chúng tôi đều tuần tra, kiểm soát tất cả các cơ sở này hàng ngày. Tuy nhiên, chủ cơ sở đóng cửa, lén lút hoạt nên công an không phát hiện ra", ông Minh nói và cho biết, để xảy ra tình trạng hát "chui" là trách nhiệm của người đứng đầu công an phường.

Ông Minh cũng tiết lộ, cơ sở này bị đình chỉ do vi phạm PCCC, sau đó bị Công an Q.Cầu Giấy thu hồi giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh trật tự. Sau khi có quyết định đình chỉ, công an P.Trung Hòa đã mời chủ cơ sở lên ký cam kết thực hiện nghiêm quyết định.

"Sau khi nhận được thông tin từ Báo Thanh Niên, chúng tôi đã mời chủ cơ sở lên làm việc, đồng thời cắt cử lực lượng công an túc trực tại quán karaoke từ 12 giờ - 24 giờ. Tuy nhiên, chủ cơ sở hiện tại đang ở quê ăn tết, không đến trụ sở công an làm việc", ông Minh nói thêm.

