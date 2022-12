Quán quân 'Gương mặt thân quen nhí' tiết lộ cuộc sống ở Mỹ

Mới đây, quán quân Gương mặt thân quen nhí Ju Uyên Nhi trở về Việt Nam thăm gia đình, đồng thời tổ chức mini liveshow mang tên Ju's gifts. Trên sân khấu, Ju Uyên Nhi và The Soy Band cùng khách mời thể hiện 17 ca khúc dành tặng khán giả.

Ju Uyên Nhi cho biết trong dịp nghỉ đông, em được trở về Việt Nam thăm gia đình nên quyết định thực hiện một đêm nhạc để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ. Trên sân khấu, giọng ca 16 tuổi khoe chất giọng khỏe khoắn trong loạt ca khúc Người hãy quên em đi, Always remember us this way, Giữa đại lộ đông tây, All I Want for Christmas is You… kết hợp cùng việc đánh guitar điện khiến người xem thích thú. Không chỉ gây ấn tượng bởi hát được 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Ju Uyên Nhi còn khiến mọi người bất ngờ vì ngoại hình cao lớn, cùng sự tự tin khi đứng trên sân khấu, khác với hình ảnh ca sĩ nhí ngày nào.

Về phía Ju uyên Nhi, nữ ca sĩ thấy hạnh phúc vì sau thời gian dồn sức cho việc học, em được trở về quê nhà gặp gỡ và hát cùng mọi người. Với đêm nhạc này, ngoài Ju Uyên Nhi còn có màn trình diễn của Nhã Thy, Bảo Nghi, Mai Chí Công… Trên sân khấu, Ju Uyên Nhi cho biết dù cùng phát triển trên con đường nghệ thuật song em và các giọng ca nhí ngày nào vẫn giữ tình bạn đẹp chứ không hề cạnh tranh nhau. Với Ju Uyên Nhi, cơ hội được hát cùng các bạn đã là niềm hạnh phúc. “Tôi thấy vui vì các bạn vẫn theo nghề và vẫn được khán giả yêu thương, trân trọng”, cô bé nói.





Chia sẻ về hành trình du học tại Mỹ của mình, Ju Uyên Nhi cho biết việc phải làm quen với môi trường mới là điều khiến cô cảm thấy áp lực. Giọng ca sinh năm 2006 phải tập làm quen với cuộc sống mới và hòa nhập với mọi người. “Môi trường mới dạy Uyên Nhi tự lập hơn. Điều Nhi thấy vui là dù ở đâu, Nhi vẫn được hát và được mang lời ca phục vụ mọi người. Bạn bè quốc tế cũng bất ngờ với giọng hát của Nhi”, em tâm sự.

Được biết sau đêm nhạc, Ju Uyên Nhi sẽ dành thời gian cho gia đình rồi trở lại Mỹ tiếp tục học tập.