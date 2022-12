Quần thể tiện ích chuẩn quốc tế tạo giá trị cho Ixora Ho Tram by Fusion

Thước đo năng lực của chủ đầu tư

Là công trình tiên phong mang đẳng cấp thế giới đến với Hồ Tràm, The Grand Ho Tram Strip được phát triển theo nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động với cụm khách sạn 5 sao lừng lẫy InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach cùng sân golf The Bluffs quy mô hơn 80ha được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman và là một trong những sân golf hạng sang thuộc top đầu thế giới.

Là dự án thành phần thuộc khu phức hợp này, Ixora Ho Tram by Fusion sẽ mang đến cho khách hàng không chỉ những tiện ích nội khu đẳng cấp, mà còn cả một quần thể tiện ích chuẩn quốc tế liền kề đã đi vào hoạt động. Việc đầu tư và xây dựng hàng loạt tiện ích có sẵn là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá năng lực tài chính và quy mô của chủ đầu tư. Và hơn hết, không phải chủ đầu tư nào cũng có đủ năng lực và danh tiếng để phát triển một quần thể nghỉ dưỡng quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế như vậy. Đó là còn chưa kể đến kinh nghiệm phát triển dự án cũng như năng lực bán phòng cho cả thị trường quốc tế lẫn nội địa của chủ đầu tư, giúp tạo nên sự an tâm cho khách hàng bởi họ có thể “mắt thấy, tay sờ” vào những tài sản hiện hữu của chủ đầu tư và đánh giá được hiệu suất kinh doanh trong tương lai.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng “một điểm đến, triệu trải nghiệm” xứng tầm với vị thế của chủ sở hữu

Được chăm chút bởi đội ngũ toàn những chuyên gia quốc tế hàng đầu, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip nói chung và Ixora Ho Tram nói riêng sẽ “lấp đầy” mọi khoảng trống trong kỳ nghỉ của khách hàng.

Từ không gian lưu trú sang trọng chuẩn 5 sao cho đến các tiện ích đẳng cấp như hệ thống 8 hồ bơi rộng lớn và rực rỡ sắc màu, khu Kid’s Quarter, công viên chủ đề ngoài trời Parkland và The Grand Central Park với bàn cờ khổng lồ, mê cung cây xanh - tất cả sẽ mang đến trải nghiệm thú vị về một kỳ nghỉ đáng nhớ bên những người thân yêu. Hơn thế nữa, hành trình ẩm thực Á - Âu đa dạng sẽ dẫn du khách bước vào một thế giới đầy mê hoặc với hệ thống 15 nhà hàng đặc sắc như Lemongrass, Ju Bao Xuan, Khói BBQ, The Grand Bistro, Infinity hay tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ tại The Bluffs golf course, casino đẳng cấp, bowling, jukebox karaoke, Fuel Sport Bar, Roxy Night Club, trải nghiệm không gian điện ảnh sống động tại Beta Cinema, thư giãn cùng các liệu trình spa tại The Lotus Spa, The Grand Spa, hay duy trì nguồn năng lượng tươi trẻ với các hoạt động thể thao bãi biển, fitness và yoga.

Sức hút của The Grand Ho Tram Strip đến từ việc tích hợp đa dạng các tiện ích theo chuẩn quốc tế, đáp ứng tất cả nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn, ẩm thực, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cơ thể của mọi thành viên trong gia đình và đặc biệt là không gian đẳng cấp xứng tầm để chủ sở hữu Ixora tiếp đãi bạn bè và đối tác.





Giá trị đầu tư từ lợi thế về chất lượng dự án và khả năng khai thác công suất phòng hiệu quả của chủ đầu tư

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip là một trong những yếu tố tạo nên giá trị cho các dự án thành phần tại đây, trong đó có Ixora Ho Tram by Fusion. Sự xuất hiện của những khách sạn nổi tiếng thế giới với danh tiếng được xác lập trong suốt nhiều thập kỷ như InterContinential hay Holiday Inn hay sân golf đẳng cấp thế giới The Bluff tại khu phức hợp mang đến vẻ tinh tế cho môi trường xung quanh, giúp nâng cao giá trị tổng thể của BĐS để thu hút nhà đầu tư.

Nếu như việc tích hợp sân golf trong dự án BĐS nghỉ dưỡng tại Mỹ giúp kích hoạt mức giá bán BĐS nghỉ dưỡng tại thị trường này từ 8-12% theo nghiên cứu của Florida Atlantic University, trong khi giá bán trung bình một căn biệt thự sân golf tại Anh cao hơn 1,8 - 2,5 lần so với giá bán một căn biệt thự thông thường, thì sân golf 18 lỗ The Bluffs cách Ixora Ho Tram by Fusion vài bước chân sẽ là đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ sự gia tăng giá trị của tài sản trong tương lai.

Bên cạnh đó, năng lực và kinh nghiệm khai thác công suất phòng hiệu quả của chủ đầu tư đối với các thị trường nước ngoài - đặc biệt là thị trường châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc là một lợi thế lớn, giúp các chủ nhân tương lai tại Ixora Ho Tram by Fusion tối ưu hóa dòng tiền thụ động của mình trong tương lai. Điều này giúp củng cố thêm niềm tin và sự an tâm cho khách hàng khi đánh giá được hiệu suất kinh doanh trong tương lai.

Như vậy, chỉ cần sở hữu một căn condotel hay biệt thự là khách hàng có thể tận hưởng toàn bộ giá trị nghỉ dưỡng và đầu tư mà một khu phức hợp đẳng cấp quốc tế như The Grand Ho Tram Strip mang lại, thỏa thích trải nghiệm toàn bộ tiện ích sẵn có và an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như khả năng bán phòng quốc tế của chủ đầu tư.