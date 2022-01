Hội An: Bắt một người Anh bị truy nã quốc tế vì tấn công tình dục

Sáng 20.1, một lãnh đạo Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt giữ một người đàn ông ngoại quốc bị truy nã quốc tế về tội danh “Tấn công tình dục” và “Thực hiện các hành vi dâm ô”. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao nghi phạm cho Cảnh sát Vương quốc Anh di lý về nước.

Trước đó, ngày 18.1, Công an TP.Hội An phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành bắt giữ nghi phạm Divers Kenneth (78 tuổi, nơi sinh tại Lochwinnoch, Vương quốc Anh), khi người này đang sinh sống tại 1 căn nhà thuê ở P.Cẩm Nam (TP.Hội An).





Lãnh đạo Công an TP.Hội An cho biết Divers Kenneth bị bắt theo lệnh truy nã quốc tế của Cảnh sát Vương quốc Anh về tội danh “Tấn công tình dục” và “Thực hiện các hành vi dâm ô”.

Sau khi tiến hành đầy đủ các thủ tục, Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao nghi phạm bị truy nã quốc tế cho Cảnh sát Vương quốc Anh di lý về nước để xử lý theo quy định.