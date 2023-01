Quảng Nam: Bắt thêm 1 giám đốc doanh nghiệp vi phạm đầu tư xây dựng

Chiều 16.1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại H.Nam Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 bị can là giám đốc doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xa Văn Công (66 tuổi, ở H.Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông thôn An Trung để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih, H.Nam Giang với xã Lăng, H.Tây Giang (Quảng Nam).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty An Trung là đơn vị nhà thầu phụ, đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án.





Liên quan đến vụ án, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam 3 bị can gồm: Thái Minh Hoàng (59 tuổi, nguyên Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng H.Nam Giang), Nguyễn Đình Tấn (64 tuổi, Giám đốc Công ty CP tư vấn giám sát Bách Khoa), Phạm Văn Hải (69 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch ICT).

Dự án tuyến đường nối từ xã Zuôih đến xã Lăng được phê duyệt đầu tư, xây dựng từ năm 2010, tổng chiều dài 32 km với kinh phí đầu tư hơn 370 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam xác định hành vi sai phạm của các bị can tại dự án này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,1 tỉ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý các nghi phạm liên quan.