Quảng Nam chi hàng chục tỉ đồng tu bổ chùa Cầu

UBND H.Tây Giang (Quảng Nam) đã thống nhất trả lại ngôi nhà cổ sử dụng sai mục đích, nằm trong phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) có giá trị hàng chục tỉ đồng, mà huyện đã mượn trước đó cho TP.Hội An quản lý.