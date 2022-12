Quảng Nam: Khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 1,6 tỉ đồng

Sáng 29.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Minh Ngọc (48 tuổi, ở Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Nguyễn Minh Ngọc là Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ sản xuất An Phú Tín, địa chỉ tại thôn Đông Thạnh Tây, xã Tam Hòa, H.Núi Thành, Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10.2019 đến tháng 12.2021, Nguyễn Minh Ngọc ký hợp đồng gia công may mặc với một số công ty trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã gia công và xuất các hóa đơn giá trị gia tăng bị cưỡng chế không đúng quy định và không kê khai thuế khi hoạt động gia công hàng hóa.





Tổng số tiền Nguyễn Minh Ngọc trốn thuế hơn 1,6 tỉ đồng.

Vụ giám đốc doanh nghiệp trốn thuế đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.