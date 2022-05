Quảng Ngãi: Hối lộ bất thành, tài xế chở gỗ trái phép trốn khỏi hiện trường

Chiều 11.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Hồ Bảo Xuyên, Chủ tịch UBND xã Hương Trà, H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, vào lúc 2 giờ 30 ngày 10.5, Công an xã Hương Trà phát hiện tài xế ô tô tải biển số (BS) 51C-476.97 chạy từ hướng xã Trà Tây, H.Trà Bồng qua địa bàn xã Hương Trà có dấu hiệu khả nghi nên đã phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Công an xã Hương Trà phát hiện trên thùng xe chứa đầy gỗ, nên yêu cầu lái xe xuất trình các loại giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, người này không hợp tác mà tìm cách tiếp cận lực lượng làm nhiệm vụ và hối lộ 5 triệu đồng để được bỏ qua. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết từ chối và đề nghị tài xế hợp tác để làm rõ vụ việc.

Lợi dụng đêm tối, tài xế ô tô BS 51C-476.97 bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an xã Hương Trà phối hợp với Công an H.Trà Bồng áp tải phương tiện về trụ sở công an xã để điều tra. Bước đầu, công an xác định số lượng gỗ trên xe gồm 26 phách gỗ xẻ, 14 cây gỗ tròn.





Sáng 10.5, ông Trần Văn Hoàng (47 tuổi, trú tổ dân phố 1, TT.Trà Xuân, H.Trà Bồng) là tài xế xe tải nói trên, đến Công an xã Hương Trà khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc xe chở gỗ trái phép bị phát hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.