Quảng Ninh: Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng

Ngày 25.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng làm giả sổ đỏ đem bán với số tiền 1,4 tỉ đồng.

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, vào tháng 9.2020, Vũ Huy Toàn (51 tuổi, trú tại tổ 2b, khu 5A, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một dự án ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, Vũ Huy Toàn lừa bán cho anh N.V.K với số tiền 1,4 tỉ đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16.11.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Vũ Huy Toàn về tội làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Tổ công tác truy bắt Vũ Huy Toàn khi anh ta đang trốn tại TP.Móng Cái. Vũ Huy Toàn bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Huy Toàn để điều tra mở rộng.