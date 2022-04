Quảng Ninh: Ngạt khí C02, 1 công nhân công ty nhà máy ngói tử vong

Ngày 28.4, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và VKSND tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ 2 công nhân Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ ngày 26.4, tại trạm lò khí hóa than, phân xưởng nung của Nhà máy ngói Hoành Bồ, thuộc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, Quảng Ninh đã xảy ra vụ ngạt khí làm 2 công nhân phải vào viện cấp cứu.

Danh tính 2 công nhân gặp nạn được xác định là anh B.V.H (41 tuổi) là tổ trưởng tổ sản xuất và công nhân Đ.V.T (31 tuổi).





Nguyên nhân ban đầu được cho là do trong quá trình xử lý kẹt cánh van chặn than của phễu chứa (dùng để rót vào lò khí hóa than) đã dẫn đến ngạt khí CO 2 , làm 2 công nhân gặp nạn.

Ngay khi phát hiện ra vụ việc, 2 công nhân trên đã được các đồng nghiệp và nhà máy đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Tuy nhiên, do mức độ ngạt khí quá sâu, công nhân B.V.T đã không qua khỏi.

Ngay trong ngày 26.4, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh sau khi giải phẫu đã bàn giao thi thể công nhân B.V.T về gia đình để lo hậu sự.