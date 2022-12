Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường

Sáng 21.12, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất báo cáo Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 để xem xét, quyết định 5 nội dung.

Cụ thể, Quốc hội xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, thông qua dự thảo luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật Dược.





Ngoài ra, kỳ họp bất thường cũng sẽ quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách.

Liên quan công tác nhân sự, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với một đại biểu và nhân sự khác nếu có.

Đối với nội dung về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT do Bộ GTVT quản lý, do Chính phủ chưa gửi hồ sơ tài liệu chính thức nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét, cho ý kiến; do đó chưa có cơ sở để trình Quốc hội xem xét nội dung này tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 2 khai mạc vào ngày 5.1.2023 và bế mạc vào chiều 9.1.2023. Tổng thư ký Quốc hội đề xuất phương án tổ chức kỳ họp theo hình thức tập trung cả kỳ tại nhà Quốc hội.