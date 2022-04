Quý 1 HDBank hoàn thành 26% kế hoạch năm, lợi nhuận 2.528 tỉ, nợ xấu chỉ 1,17%

Tại ngày 31.3.2022, tổng huy động vốn đạt trên 340 nghìn tỉ đồng. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt trên 234 nghìn tỉ đồng, tăng 9,8% so với ngày 31.12.2021 với động lực tăng trưởng đến từ tất cả các mảng kinh doanh chính, bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và tài chính tiêu dùng. Ngân hàng ưu tiên cấp tín dụng các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, các chuỗi cung ứng và phân phối, hộ gia đình vay vốn sản xuất kinh doanh, các chương trình tín dụng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường. Song song, HDBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và khách hàng cá nhân, miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Với các chương trình kinh doanh sôi nổi ngay từ quý đầu năm, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 5.122 tỉ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập thuần từ dịch vụ tăng trên 94% với đóng góp chính từ mảng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng và dịch vụ thanh toán, cho thấy dư địa tăng trưởng còn nhiều. Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 25,4% và 2,1%. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với chỉ số chất lượng. Nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%, tỷ lệ thấp trong ngành. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 14,2%. Chi phí hoạt động được tối ưu giúp hệ số chi phí/tổng thu nhập (CIR) đạt 37,6% tốt hơn mức 39,1% của quý 1/2021, cho thấy rõ hiệu quả của các chương trình tự động hóa và số hóa công tác vận hành.





Bên cạnh hoạt động kinh doanh tích cực, HDBank thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng đóng góp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chăm lo công tác an sinh xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, HDBank nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì những thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng.

Đại hội Cổ đông HDBank vừa qua đã thông qua kế hoạch tiếp tục tăng trưởng cao về cả quy mô và chất lượng theo chiến lược mới thông qua, đưa ngân hàng vào giai đoạn phát triển đổi mới và hội nhập.