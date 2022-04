Ra mắt phân khu The Faifo Complex - chuỗi tiện ích cửa ngõ phố cổ Hội An

Phân khu The Faifo Complex tọa lạc bên dòng sông Thu Bồn huyền thoại, có vị trí đắc địa, kết nối nhanh chóng đến các tọa độ vàng như 1 phút đến Làng gốm Thanh Hà, 3 phút về phố cổ Hội An, 15 phút đến chuỗi sân golf quốc tế, resort 5 sao đường biển Đà Nẵng - Hội An.

Dự án quy mô 44,6 ha, quy hoạch chuẩn quốc tế chỉ 40% diện tích đất ở, sản phẩm đa dạng từ 100 đến 230 m2/nền. Còn lại 60% cây xanh, không gian công cộng và hạ tầng, quy hoạch tiện ích cao cấp 5 sao: trung tâm thương mại, đài phun nước, phố đi bộ, công viên, khu phố chợ, khu vui chơi giải trí…

Trong đó sự xuất hiện của The Faifo Complex chiếm vị thế vượt trội, tâm điểm đầu tư, chính là siêu từ trường thu hút đầu tư trong bối cảnh nguồn cung đất nền khan hiếm và nóng hơn bao giờ hết.

Bởi lẽ đây là quỹ đất vàng hiếm hoi liền kề phố cổ Hội An, thiết kế sang trọng theo kiến trúc châu Âu, có tiềm năng phát triển dài hạn.

Ý tưởng của Navi Property nhằm xây dựng phân khu The Faifo Complex thành nơi an cư của “thế hệ vàng” thành đạt và văn minh, hình thành cộng đồng cư dân trẻ, khu phố thương mại tiện ích cho du khách khi đến phố cổ như đầu tư nhà hàng, cà phê, spa, cơ sở lưu trú, khách sạn boutique…





Tại lễ ra quân, Navi Property đã truyền tải các thông điệp, trải nghiệm khác biệt về dự án, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ chuyên viên kinh doanh.

Dịp này, Navi Property cũng ký kết hợp tác với các sàn liên kết, gồm TV House, Navi Land, Tùng Long Property, H&H Group, Nemo Property, A9 Corp, Gia Phát Land, Richta House, Ý An Khang, NDN, Địa ốc Sao Vàng, Khải Phát Land, Realty Invest, Alpha Vina, nhằm lan tỏa giá trị của phân khu The Faifo Complex trên bản đồ bất động sản miền Trung.

Bà Lê Thị Oanh, Tổng giám đốc hệ thống Navi Property chia sẻ, quý 1 năm 2022 chứng kiến sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, nhất là ở ngành du lịch - dịch vụ đã tạo sức bật cho thị trường bất động sản miền Trung, trong đó nổi bật vị thế Quảng Nam đã đăng cai Năm du lịch quốc gia chủ đề Điểm đến du lịch xanh, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách, trong đó có đông đảo nhà đầu tư.

“Sự xuất hiện The Faifo Complex thêm một cực nam châm thu hút đầu tư, với thế mạnh sở hữu hai loại hình bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản gắn liền di sản, phân khu chắc chắn sẽ góp thêm “hương sắc” vào diện mạo đô thị Quảng Nam nói chung và phố cổ nói riêng, nơi sở hữu đa tiện ích 5 sao phục vụ du khách” - bà Lê Thị Oanh tin tưởng.