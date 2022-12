Ra mắt 'trường học hạnh phúc' ứng dụng khoa học công nghệ

Được khởi xướng bởi UNESCO, dự án "Trường học hạnh phúc" tập trung cải thiện trải nghiệm học đường bằng cách thúc đẩy hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của cộng đồng nhà trường bao gồm học sinh, giáo viên, nhân viên, lãnh đạo nhà trường và phụ huynh.

Trường học cũng được áp dụng một số ứng dụng khoa học công nghệ, để giúp học sinh và giáo viên dễ dàng tham gia các buổi học.





Với lộ trình liền mạch từ tiểu học đến trung học phổ thông, học sinh sẽ sở hữu trọn vẹn cơ hội tiếp thu tinh hoa kiến thức và được công nhận học lực và tự tin vượt thử thách trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, lộ trình chương trình Giáo dục toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế kết hợp ưu điểm của 6 chương trình: Chương trình Quốc gia Việt Nam, Chương trình Quốc tế Cambridge, Tư duy Toàn cầu Cambridge, Giáo dục Tính cách bằng hành động tích cực (Positive Actions), Năng khiếu học đường và Trải nghiệm Doanh nghiệp.

Cũng tại lễ ra mắt, Trường Victoria Nam Sài Gòn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với những đối tác ngân hàng (HD Bank, Shinhan Bank, ACB, Vietcombank) nhằm hỗ trợ tài chính cho phụ huynh, các đơn vị phát hành (FAHASHA, Đại Trường Phát) cung cấp học liệu cho học sinh, mạng lưới doanh nghiệp (Vietjet Air, Doctor Aibolit) tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm thực tế, Vận chuyển (Bus2School) phục vụ cho các dịch vụ học đường và các tổ chức phi lợi nhuận (No More Plastic, LimArt Zero Waste) để kết hợp tổ chức các hoạt động gia tăng trách nhiệm xã hội.