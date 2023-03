Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Ngày 15.3, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường cho biết, liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn GTGT, trốn thuế do Trương Xuân Đước cầm đầu đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thời gian qua đơn vị này đã ra thông báo gửi các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn, đề nghị rà soát, cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty "ma" do Đước và đồng bọn đứng tên.

Nội dung Thông báo yêu cầu các đơn vị có sử dụng hóa đơn GTGT của 18 doanh nghiệp trên phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo gồm: bản sao hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác để phục vụ công tác điều tra của cơ quan điều tra.

Thông báo của Cục Thuế Hải Phòng V.H

Cũng theo ông Trường, 18 công ty "ma" đăng ký địa chỉ trên địa bàn các quận, huyện: Ngô Quyền, Hải An, Thủy Nguyên, Kiến Thụy của TP.Hải Phòng hiện đã ngừng hoạt động.

Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, đại đa số công ty có tên trong danh sách liệt kê của Cục Thuế Hải Phòng có tên, địa chỉ rõ ràng nhưng trên thực tế chỉ là địa chỉ mượn của người thân quen, bạn bè. Và từ ngày thành lập cho đến nay các công ty này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không một ngày hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Chỉ có Công ty cổ phần Khánh Dung là công ty đầu tiên được bị can Đước đứng tên thành lập năm 2005, địa chỉ văn phòng đặt tại xã Đại Bản, H.An Dương (TP.Hải Phòng), sau đó chuyển về nhà riêng của Đước tại số 281 Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An (TP.Hải Phòng).

Ngoài 18 công ty "ma" đóng chân trên địa bàn Hải Phòng, Đước còn thành lập một số công ty đóng chân và hoạt động tại tỉnh Quảng Ninh.

Đường dây thành lập công ty "ma" nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT, trốn thuế do Trương Xuân Đước cầm đầu đã bị phát hiện trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV, năm 2021.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đến năm 2021, số tiền mua bán hóa đơn GTGT mà nhóm của Đước thực hiện lên đến khoảng 7.500 tỉ đồng.

"Ông trùm" Trương Xuân Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi) và Trương Văn Nam (33 tuổi, cháu của Đức) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 2.2023.

Liên quan đến bị can Đước, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 35 tỉ đồng được vợ chồng Đước chuyển nhờ "chạy án"; đồng thời bắt Nguyễn Đình Đương Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) cùng thuộc cấp là Đỗ Thanh Hoài với cáo buộc "nhận hối lộ".