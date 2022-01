Razer Hammerhead TWS 2021 – Đem RGB lên tai nghe game di động

Tại sự kiện CES 2022 ROG: The Rise of Gamers, ASUS Republic of Gamers (ROG) đã chính thức ra mắt loạt sản phẩm laptop game hoàn toàn mới với rất nhiều cải tiến đi trước thời đại, khiến giới mộ điệu đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.