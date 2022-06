Review Kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Vậy kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream có thật sự tốt? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết để trong bài viết dưới đây để có sự lựa chọn phù hợp giúp làn da được bảo vệ tối ưu, khỏe mạnh tươi trẻ dài lâu.

Kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream đến từ thương hiệu nào?

Kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream là sản phẩm cực hot của thương hiệu dược mỹ phẩm MartiDerm hàng đầu Tây Ban Nha. Thương hiệu này được thành lập bởi bác sĩ Marti To - người tiên phong nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm làm đẹp hiệu quả và an toàn cho làn da.

Chuyên gia Marti To đã phát hiện ra sự kết hợp độc đáo của 2 thành phần Vitamin C và Proteoglycan, cho ra đời ống Ampoule trên thế giới đạt chuẩn dược mỹ phẩm. Điều này đã giúp cho thương hiệu MartiDerm nổi tiếng toàn thế giới và được hàng triệu chị em tin tưởng sử dụng.

Trong hơn 69 năm phát triển, MartiDerm luôn tập trung mang đến những sản phẩm giúp đặc trị từng vấn đề của làn da cùng triết lý lão hóa thông minh. Trong đó, kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream luôn nằm trong TOP những sản phẩm được yêu thích của hãng và được các chuyên gia da liễu, các beauty blogger khuyên dùng.

Review thiết kế của kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Kem chống nắng Martiderm được thiết kế tối giản với tone màu trắng, chữ xanh, tượng trưng cho sự an toàn, lành tính. Trên bao bì có ghi đầy đủ thông tin về thương hiệu, tên sản phẩm, thành phần và công dụng chính. Do đó, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm.

Thiết kế tuýp nhựa mềm với vòi lấy sản phẩm thon gọn, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lượng sản phẩm lấy ra, cũng như giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn.

Thành phần và công dụng của sản phẩm?

MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream là kem chống nắng vật lý lai hóa học, nhờ vậy hội tụ đầy đủ các ưu điểm của 2 loại kem, mang lại hiệu quả chống nắng phổ rộng. Đồng thời, với việc sử dụng công nghệ Encapsulation Technology giúp tăng cường khả năng bảo vệ da của hàng rào tự nhiên và thúc đẩy hiệu quả của các thành phần chống nắng, kem chống nắng này sẽ giúp làn da được bảo vệ vượt trội và toàn diện.

Nhờ vậy đem lại một loạt công dụng cho làn da như:

Khả năng chống nắng phổ rộng giúp bảo vệ da khỏi tác động của cả tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại.

Ngăn ngừa và giảm các tổn thương cho da do tia UV gây ra như: mẩn đỏ, khô rát, cháy nắng, xỉn màu, nám tàn nhang….

Hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang, da không đều màu…

Bổ sung độ ẩm, dưỡng chất cho làn da luôn căng mượt, kích thích sản sinh tế bào mới giúp da tươi trẻ, săn chắc.

Tăng cường “sức khỏe” của hàng rào bảo vệ da, từ đó giúp chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài hiệu quả.

Hỗ trợ che khuyết điểm, giúp da mịn màng, đều màu tự nhiên.

Để mang tới kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream đa công dụng vượt trội như vậy, các chuyên gia của Martiderm đã nghiên cứu trong nhiều năm, và tuyển chọn những thành phần đắt giá từ thiên nhiên như:





Phức hợp Spectrum Complex: Tạo nên màng lọc chống nắng phổ rộng, giúp bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB.

Tạo nên màng lọc chống nắng phổ rộng, giúp bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB. Proteoglycans: dưỡng ẩm chuyên sâu gấp 30 lần so với HA. Đồng thời, giúp phục hồi và sửa chữa nhanh chóng các tổn thương trên da.

dưỡng ẩm chuyên sâu gấp 30 lần so với HA. Đồng thời, giúp phục hồi và sửa chữa nhanh chóng các tổn thương trên da. Encapsulated Sunscreen: Công nghệ chống nắng giúp tăng cường sức khỏe hàng rào bảo vệ da và hiệu quả của các thành phần chống nắng

Công nghệ chống nắng giúp tăng cường sức khỏe hàng rào bảo vệ da và hiệu quả của các thành phần chống nắng Homosalate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Triazone: Ngăn chặn sự tấn công của các tia UV, giảm thiểu các hiện tượng kích ứng.

Ngăn chặn sự tấn công của các tia UV, giảm thiểu các hiện tượng kích ứng. Tiền Vitamin A: Hạn chế sự tác động của tia hồng ngoại tới làn da, giúp làn da luôn săn chắc, tươi trẻ.

Hạn chế sự tác động của tia hồng ngoại tới làn da, giúp làn da luôn săn chắc, tươi trẻ. Chiết xuất Cocoa: ngăn chặn tác động của ánh sáng xanh, ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do.

Cảm nhận sau khi sử dụng kem chống Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Công việc của mình phải thường xuyên đi ra ngoài và tiếp xúc hàng giờ với máy tính. Do đó, mới ngoài 28 mà đã bắt đầu khô ráp, xuất hiện một vài vết nám và vùng da không đều màu. Ngay khi phát hiện mình đã nhờ chuyên gia da liễu điều trị ngay. Bên cạnh việc sử dụng serum trị nám, mình được khuyên dùng kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream để bảo vệ da hàng ngày. Thế là mình đã rinh ngay em ý về sử dụng.

Ngay lần đầu dùng, mình đã rất thích kết cấu dạng kem khá lỏng, dễ thẩm thấu trên da, không gây cảm giác nhờn rít như một số loại mình đã dùng trước đây. Sau khi thoa khoảng 30s là em ý đã thấm hoàn toàn, mùi kem ban đầu hơi nồng nhưng 1 lát sau trở nên khá dễ chịu. Đặc biệt là em này không gây ra vệt trắng hay nâng tone da mà lại giúp da mịn màng, đều màu hơn nên mình rất thích.

Sau hơn 1 tuần sử dụng mình thấy làn da giảm hẳn việc bị ửng đỏ, nóng rát khi đi ra ngoài vào buổi trưa. Da được cấp đủ ẩm nên cũng không bị bóng dầu như trước, lớp finish trên da vẫn đẹp cho đến chiều. Kết hợp với việc sử dụng serum trị nám, sau 2 tuần, mình đã thấy làn da tươi sáng, đều màu hơn, các vết nám cũng bắt đầu mờ dần. Thích quá, nên mình chăm chỉ dùng hàng ngày để vừa bảo vệ da, vừa tăng cường hiệu quả chống lão hóa nữa.

Đánh giá sản phẩm: Ưu điểm và nhược điểm của kem chống nắng Martiderm

Ưu điểm:

Kết cấu dạng kem lỏng, dễ dàng thấm thấu, không gây vệt trắng, bóng nhờn, vệt trắng.

Sau khi thoa, da mịn màng, đều màu hơn, cảm giác rất mỏng nhẹ.

Khả năng chống nắng phổ rộng với SPF 50 , chống được cả tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia tử ngoại giúp làn da được bảo vệ toàn diện khỏi nám sạm và ngừa ung thư da.

Cấp ẩm cho da hiệu quả, giúp da hạn chế tiết dầu, căng mượt và mịn màng.

Tình trạng tăng sắc tố da được cải thiện, da sáng mịn hơn.

Nhược điểm: Trong sản phẩm kem chống nắng Martiderm có chứa hương liệu nên có một số bạn không thích điều này.

Đánh giá chung: 9/10.

Kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng?

Hiện nay, kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream chính hãng có giá niêm yết bán lẻ là 1.350.000 VND/tuýp 40ml. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm trong các cửa hàng mỹ phẩm, shop online, trang thương mại điện tử...

Hiện nay, kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream chính hãng có giá niêm yết bán lẻ là 1.350.000 VND/tuýp 40ml. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm trong các cửa hàng mỹ phẩm, shop online, trang thương mại điện tử...

Mai Hân mỹ phẩm xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy hiện nay khi mua kem chống nắng Martiderm hay bất cứ dòng sản phẩm mỹ phẩm nào khác đúng không nào. Vậy các tín đồ skincare còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay để được chuyên viên tư vấn Mai Hân mỹ phẩm tư vấn dòng sản phẩm phù hợp với nền da của mình.