Robot hút bụi Dreame thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc

Đôi nét về thương hiệu Dreame

Thương hiệu Dreame là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh gia đình thời gian gần đây và hầu như tín đồ yêu công nghệ nào cũng từng nghe đến thương hiệu này ít nhất một lần trên các diễn đàn công nghệ số. Đặc biệt với các dòng sản phẩm robot hút bụi lau nhà Dreame D9, Dreame W10, Dreame L10S Ultra,... đã đưa thương hiệu này đến gần hơn với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Dreame thương hiệu thuộc Dreame Technology là một công ty chuyên sáng tạo và nghiên cứu các thiết bị gia dụng thông minh thành lập vào năm 2015, năm 2017 tham gia vào hệ sinh thái Xiaomi (theo global.dreametech.com). Trụ sở chính của công ty được đặt tại Giang Tô, Trung Quốc. Dreame được thành lập bởi Yu Hao - Một quái kiệt với những ý tưởng điên rồ trong ngành công nghệ kỹ thuật. Ông từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và là người có vốn kiến thức uyên thâm về công nghệ.

Dreame hiện sở hữu đội ngũ R&D là những kỹ sư tốt nghiệp Thanh Hoa, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ. Với đội ngũ nòng cốt chất lượng, Dreame tham vọng tạo ra những dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ hàng không vũ trụ độc quyền, giúp đơn giản hóa việc lau dọn, mang đến cho người tiêu dùng một cuộc sống văn minh, hiện đại và tối ưu nhất.

4 ưu điểm nổi trội của robot hút bụi lau nhà Dreame

“Dreame và robot hút bụi Dreame” đang là cái tên được tìm kiếm rất nhiều trong các cộng đồng robot hút bụi. Vậy sản phẩm của thương hiệu này có những điểm mạnh nào thu hút các tín đồ công nghệ và nhận được đánh giá tích cực thời gian qua?

- Vệ sinh sạch hơn nhờ tính năng 3in1 hút bụi, lau nhà, giặt sấy giẻ

Các dòng robot hút bụi Dreame chính hãng có công suất hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, từ 3.000Pa đến 5.300Pa. Sản phẩm có thể làm sạch mọi loại chất bẩn như bụi mịn, vụn bim bim, vỏ hướng dương, các mảnh vụn nhỏ, lông động vật,… một cách dễ dàng. Chưa kể, kết hợp với chế độ lau sàn thông minh, robot có để giữ cho không gian sống của bạn luôn sạch sẽ.

- Hoạt động liên tục, tự động, hiệu quả

So với máy hút bụi cầm tay Dreame, các dòng robot hoạt động tối ưu hơn với cơ chế tự động là trọng yếu. Theo đó, chúng sẽ chủ động hút bụi và lau sàn nhà liên tục theo yêu cầu đã được thiết lập sẵn. Đặc biệt, với những dòng máy hiện đại, chúng có khả năng tự bơm đầy và vệ sinh hệ thống chứa nước lau, phân luồng rõ nước sạch và bẩn. Đặc biệt, khi hết pin, robot sẽ tự động về trạm sạc mà không cần bất cứ sự can thiệp nào từ người dùng.

- Lưu trữ bản đồ nhà, vượt chướng ngại vật tốt





Các robot hút bụi của Dreame đều có khả năng lưu trữ bản đồ tại các địa hình dọn dẹp khác nhau, số lượng tối đa có thể từ 4 đến 5 bản đồ. Thông qua hệ thống mắt thần LDS Laser kết hợp với sơ đồ lưu trữ, chúng sẽ chủ động dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, đồng thời giới hạn phạm vi hoạt động nhằm tránh di chuyển vào chỗ trũng hoặc có nước như nhà tắm, nhà vệ sinh. Đặc biệt, hệ thống quan sát, cảm biến tân tiến giúp robot có thể tránh được vật cản dễ dàng.

- Điều khiển từ xa dễ dàng

Mọi hoạt động của robot hút bụi lau nhà Dreame đều có thể được thiết lập thông qua ứng dụng điều khiển từ xa Mi Home. Nhờ vậy, dù trong bất cứ trường hợp nào, người dùng đều có thể kiểm soát hiệu quả làm việc của robot mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

- Mức giá cạnh tranh tốt với các sản phẩm khác cùng phân khúc

Đánh giá về tính năng và hiệu quả sử dụng của các loại robot khác thì rõ ràng những sản phẩm đến từ Dreame có ưu thế hơn hẳn về giá thành. Sản phẩm có nhiều chức năng tiên tiến, hiện đại nhưng chi phí các sản phẩm của Dreame lại cực phù hợp với điều kiện kinh tế của phần đông các giá đình Việt Nam.

Hiện nay, các sản phẩm Dreame chính hãng được Công ty My Robot nhập khẩu độc quyền với nhà phân phối chính thức là MiVietnam. Do đó, để an tâm mua hàng chính hãng, giá tốt, bạn có thể liên hệ ngay với với MiVietnam.vn để được tư vấn trực tiếp, chi tiết nhất về sản phẩm.