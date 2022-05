Sách ‘Địa chí huyện Phúc Thọ’ bị tố đạo văn

Sách Địa chí huyện Phúc Thọ do ông Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ làm Trưởng ban chỉ đạo. Đơn vị tổ chức biên soạn sách này là Viện Khoa học Quản lý Giáo dục. Chủ nhiệm đề tài là GS.TSKH Bùi Học. Đồng chủ biên là Nhà sử học Nguyễn Quang Ân và Thạc sĩ Đỗ Văn Mạnh.

Chia sẻ với PV, bà Cát Thị Khánh Vân – Giám đốc NXB Văn hóa Dân tộc cho biết, tuy sách in xong và nộp lưu chiểu từ tháng 12.2021 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép phát hành thì đã có đơn tố “đạo văn”. Người tố cáo là ông Nguyễn Văn Trường, cán bộ hưu trí một cơ quan văn hóa tại Hà Nội.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Trường khẳng định qua đối chiếu sách Địa chí huyện Phúc Thọ (2021) với sách Văn hóa làng xã huyện Phúc Thọ (NXB Chính trị Quốc gia, 1997) do Nguyễn Văn Trường (chủ biên) cho thấy: Trong sách Địa chí huyện Phúc Thọ đã chép nhiều trang, “đặc biệt chép nguyên văn từ trang 28 đến trang 42” sách của ông viết. Do đó, ông Trường đề nghị NXB Văn hóa Dân tộc “đình chỉ phát hành, cho thu hồi sách Địa chí huyện Phúc Thọ để bảo vệ công bằng khoa học và bảo vệ quyền tác giả cũng như giá trị sách Văn hóa làng xã huyện Phúc Thọ đã được NXB Chính trị Quốc gia, in năm 1997”.

Nhiều thông tin sai

Ngoài nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Trường, khi đọc sách Địa chí huyện Phúc Thọ chúng tôi còn thấy nhiều thông tin sai.

Ví dụ, trang 142 viết về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng như sau: “Tương truyền, xưa kia đàn thề của nghĩa quân “Trường Sa châu” lập tại cửa sông Hát, vùng Hát Môn. Khi lên đàn thề, Hai Bà bỏ khăn tang (thờ chồng), làm lễ tế cờ và đọc lời thề sông Hát…”. Các nhà khoa học viết như thế này chẳng hóa ra hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lấy chung một chồng? Chỉ có bà Trưng Trắc mới đeo khăn tang thờ chồng thôi chứ.

Vẫn trang này, sách viết chị em nữ tướng Phùng Tú và Phùng Huyền hợp quân cùng bà Hoàng Cát “ở làng Nhật Chiêu (nay thuộc huyện Vĩnh Tường, Phúc Yên) mộ quân, tải lương hưởng ứng”. Nhà sử học Nguyễn Quang Ân đồng chủ biên Địa chí huyện Phúc Thọ là tác giả sách Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính (1945 – 2002) không hiểu vì sao đã không phát hiện ra sự vô lý ở cụm thông tin này: làng Nhật Chiêu xưa mới thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Phúc Yên; còn làng Nhật Chiêu nay thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ có những người “hồn nhiên” đi chép lại tài liệu của người khác và thiếu kiến thức lịch sử, địa lý thì mới để sai sót vô lý như vậy.

Trang 131 sách Địa chí huyện Phúc Thọ khi viết về lịch sử địa lý hành chính các xã của huyện Phúc Thọ trong phát động quần chúng giảm tô đợt 7 (tháng 4.1955) có chú thích đánh số 1 ghi: “Theo Nguyễn Quang Ân: Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính (1945 – 2002), NXB Thông tấn, 2003, tr. 248”. Tiếc rằng, khi chúng tôi đối chiếu với cuốn sách của ông Nguyễn Quang Ân thì thông tin trong trang sách này không đúng như trích dẫn.

Về chi tiết này, ông Nguyễn Quang Ân nói: “Tôi chú ý đến chuyện đạo văn chứ không nghĩ đến chuyện này”. Theo ông Ân, tài liệu ông sử dụng là các văn bản hành chính gồm báo cáo của Ủy ban Hành chính Liên khu 3 và của Ủy ban Hành chính tỉnh Sơn Tây. Rất có thể khi viết chú thích đã “bị nhầm lẫn số trang” (!?) – nhà sử học Nguyễn Quang Ân bày tỏ.





Bỗng dưng thành tác giả

GS.TS Nguyễn Văn Khang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) đã vô cùng bất ngờ khi thấy tên mình trong danh sách 62 tác giả tham gia biên soạn sách Địa chí huyện Phúc Thọ. Cụ thể, tên GS.TS Nguyễn Văn Khang đứng thứ 4 trong danh sách tác giả biên soạn, sau Nhà sử học Nguyễn Quang Ân, GS.TSKH Bùi Học và GS.TSKH Đỗ Doãn Hải.

Ông Nguyễn Quang Ân - đồng chủ biên sách Địa chí huyện Phúc Thọ cho biết, GS.TS Nguyễn Văn Khang có viết 1 bài thì phải để tên ông là tác giả. Khi PV đề nghị cho biết ông Khang viết bài nào thì ông Ân không trả lời được. Còn ông Nguyễn Văn Khang quả quyết, ông không viết một dòng nào trong sách Địa chí huyện Phúc Thọ để bỗng dưng trở thành tác giả biên soạn.

“Anh Nguyễn Quang Ân điện cho tôi mấy lần xin cái ảnh và mấy dòng về bản thân. Tôi từ chối không dưới 2 lần nhưng anh Ân nói tôi là người ở quê [xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ]… Tôi cũng nghĩ là nếu không cung cấp thì mang tiếng này nọ, nên tôi chuyển cho anh Ân. Đó là những gì duy nhất tôi xuất hiện trong cuốn này” – GS.TS Nguyễn Văn Khang bức xúc.

Chủ biên chỉ xây dựng đề cương sách Nhà sử học Nguyễn Quang Ân – đồng chủ biên sách Địa chí huyện Phúc Thọ đã có một số trao đổi với PV xung quanh nội dung được bị tố “đạo văn” như sau: * Cụ Nguyễn Đỗ Mục có đến 2 năm sinh, 2 năm mất. Mục từ Nguyễn Đỗ Mục trang 1087 viết: Nguyễn Đỗ Mục (1882 – 1951). Còn trước đó, trang 796 viết: Nguyễn Đỗ Mục (1866 – 1949). Phải chăng tác giả đi chép ở đâu và người chủ biên không bao quát được, thưa ông? Nhà sử học Nguyễn Quang Ân: Tôi chủ biên chỉ có nhiệm vụ là xây dựng đề cương, hoạch định nội dung cuốn sách thôi. Chứ còn viết cụ thể từng dòng từng trang tôi không làm nổi. Sách này [Địa chí huyện Phúc Thọ] chia ra nhiều nhóm, mỗi người một phần phụ trách. Tôi phụ trách phần Lịch sử, còn GS Bùi Học phụ trách phần Tự nhiên, một giáo sư nữa ở Học viện CTQG Hồ Chí Minh phụ trách phần Văn hóa, một vị GS nữa phụ trách phần Kinh tế… Tôi là linh hồn chung của Địa chí, viết cái gì, viết như thế nào thôi. Cụ thể viết ra làm sao để cái ông phụ trách phần đấy phải kiểm soát. * Như vậy, theo ý của ông thì Chủ nhiệm đề tài cụ thể ở đây là GS.TSKH Bùi Học phải chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung? Tôi chẳng biết, đại khái nhiệm vụ của tôi chỉ là Chủ biên. * Người chủ biên phần Lịch sử đấy là ai vậy thưa ông? Tôi chủ biên phần Lịch sử. * Vậy mà ông lại không nắm được phần người ta viết sai về cụ Nguyễn Đỗ Mục? Ai bảo viết sai? Cũng có thể người ta có tài liệu khác nhau chứ không thể bảo người ta viết sai. * Một người có đến 2 năm sinh khác nhau, 2 năm mất khác nhau, mà 2 năm sinh lại còn cách nhau đến 16 năm, không sai mới lạ. Thì cũng phải dựa vào người khác chứ làm sao tôi biết được. Chỉ con cháu cụ Nguyễn Đỗ Mục mới biết cụ sinh năm nào, cụ mất năm nào, đúng không? Cái đó nó lặt vặt, gọi là đạo văn thì cũng chẳng đúng vì có ai biết được, bản thân ngày sinh của bố mình nhiều khi mình cũng chưa biết nữa là nói ngày sinh của người khác.

Để làm rõ những nội dung khoa học của công trình, PV đã trao đổi với GS.TS Hồ Sĩ Quý – nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công trình Địa chí huyện Phúc Thọ.

Ông Hồ Sĩ Quý cho rằng: “Hội đồng gồm nhiều học giả song chúng tôi thống nhất với nhau là chỉ nghiệm thu trên văn bản. Nếu như văn bản ấy mà vi phạm quyền tác giả hoặc không trung thực, vi phạm liêm chính khoa học thì nhóm tác giả Địa chí huyện Phúc Thọ phải chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng tất cả những gì thuộc về liêm chính khoa học là phải chấp hành. Bây giờ nếu bị phát hiện thì các tác giả phải chịu trách nhiệm chứ biết làm thế nào được”.