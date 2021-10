Sacombank đóng góp gần 500 đơn vị máu trong chương trình ‘ATM hiến máu cứu người’

Đối tượng tham gia hiến máu là cán bộ nhân viên Sacombank tại khu vực TP.HCM. Hoạt động này của Sacombank nhằm bổ sung vào ngân hàng máu đang trong tình trạng thiếu hụt, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19

Ông Phan Đình Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Sacombank cho biết: “Tại Sacombank, bên cạnh hoạt động kinh doanh, chúng tôi còn chú trọng các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Chương trình hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động hướng đến cộng đồng được Sacombank tổ chức liên tục trong nhiều năm qua trên phạm vi toàn quốc, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên và khách hàng tham gia với hàng ngàn đơn vị máu đóng góp mỗi năm nhằm chung tay khắc phục tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Tuy nhiên, năm nay chương trình gặp một số trở ngại do dịch bệnh. Vì vậy, chúng tôi rất sẵn sàng hưởng ứng khi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có sáng kiến chương trình “ATM Hiến máu cứu người”. Tôi cho rằng hoạt động này có ý nghĩa rất đặc biệt, vô cùng cần thiết và kịp thời, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay”.

Chương trình “ATM Hiến máu cứu người” với ý nghĩa “Giọt máu trao đi - Cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM triển khai nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện. Đối tượng được kêu gọi là cộng đồng doanh nhân trẻ; cán bộ nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp hội viên. Mục tiêu của chương trình là vận động được 1.500 tình nguyện viên tham gia hiến máu, góp phần cùng TP.HCM cung cấp đủ máu cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh; chuẩn bị lượng máu dự phòng đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian dịch bệnh.