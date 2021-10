Saigon Heat ngược dòng thắng trận mở màn VBA Premier Bubble Games

Bị chủ nhà Nha Trang Dolphins dẫn điểm trong 2 hiệp đầu nhưng đương kim vô địch VBA Saigon Heat chơi bùng nổ ở 2 hiệp còn lại, giành chiến thắng ở trận mở màn VBA Premier Bubble Games- Brought to you by NovaWorld Phan Thiet phát sóng chiều nay (4.10).