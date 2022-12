Saigontourist Group sát cánh cùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long

“Triển khai chỉ đạo của thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM về chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, trong thời gian qua Saigontourist Group đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây vừa là vinh dự vừa là thử thách đối với Saigontourist Group với vai trò đồng hành trong tiến trình kết nối phát triển du lịch liên vùng TP.HCM và ĐBSCL giàu tiềm năng”, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, chia sẻ.

Tính từ thời điểm ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL đến nay, Saigontourist Group đã phối hợp hỗ trợ hàng chục hội nghị, sự kiện, tổ chức đào tạo hàng trăm học viên; khai thác hàng chục sản phẩm mới, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị hỗ trợ cho các tỉnh, thành ĐBSCL và khai thác phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách đến khu vực ĐBSCL.

Phối hợp tổ chức các Hội nghị, diễn đàn liên quan liên kết hợp tác

Trong năm 2022, Saigontourist Group đã thực hiện công tác phối hợp, hỗ trợ, tham gia một số chương trình, hội nghị tiêu biểu gồm: Hội nghị triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 tại Bạc Liêu (từ ngày 16 - 18.3.2022); Chương trình “Hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu” tại TP.HCM từ ngày 7 - 8.6.2022. Chương trình mời gọi về đầu tư du lịch và thương mại tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 20 - 21.10.2022, Hội nghị đánh giá sau khảo sát tại TP.HCM vào ngày 3.11.2022 và Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch và thương mại giữa TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 16.11.2022. Tại hội nghị này, Saigontourist Group đã ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022 - 2025.

Gần đây nhất, Saigontourist Group tham gia Ngày hội Văn hóa Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022 tại Bạc Liêu từ ngày 27 - 29.11.2022; tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 tại An Giang ngày 16.12.2022.





Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch

Trong những năm qua, Saigontourist Group và đơn vị thành viên là Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist đã phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch các địa phương tổ chức, tài trợ chi phí các lớp chuyên đề đào tạo về du lịch. Trong đó tiêu biểu như: Chuyên đề “Quản lý các mô hình khách sạn nhỏ và homestay” được tổ chức từ ngày 3 - 5.7.2020 tại thành phố Cần Thơ; Chuyên đề “Quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương” từ ngày 9 - 11.12.2020 tại Đồng Tháp; Lớp tập huấn chuyên đề“Hướng dẫn viên tại điểm” từ ngày 25 - 27.11.2020 tại Long An. Saigontourist Group đang phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM chuẩn bị triển khai lớp đào tạo về du lịch, dự kiến diễn ra cuối tháng 12.2022.

Phát triển sản phẩm du lịch và hỗ trợ quảng bá tiếp thị

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist) thuộc Saigontourist Group xây dựng và triển khai nhiều chùm tour như: Tuyến du lịch “Nhịp sống Mê Kông” theo hành trình TP.HCM - Long An - Tiền Giang -Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau (6 ngày); tuyến du lịch “Sông nước Cửu Long” theo hành trình TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau (4 ngày); tuyến du lịch “Điểm hẹn vùng biên” theo hành trình TP.HCM - Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang (4 ngày). Song song đó, Lữ hành Saigontourist khai thác các tour đơn tuyến đến từng địa phương. Đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tiêu biểu như tuyến Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Mũi Cà Mau - Hà Tiên - “Thất Sơn” An Giang - Long Xuyên - Đồng Tháp; tuyến Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng; tuyến Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Vườn quốc gia Mũi Cà Mau - Hà Tiên - Lâm viên Núi Cấm; tuyến Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Hà Tiên - Châu Đốc…

Trong năm 2022, Saigontourist Group đã triển khai quảng bá thông qua việc thực hiện, phát sóng hàng trăm phóng sự du lịch trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương cùng hàng trăm bài báo trên các báo; quảng bá thông qua các mạng xã hội. Các sản phẩm liên quan du lịch ĐBSCL còn được đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, chào bán tại gian hàng Saigontourist Group trong các hội chợ du lịch trong nước như VITM Hà Nội, VITM Đà Nẵng, ITE TP.HCM... và các sự kiện du lịch quốc tế quan trọng đơn vị tham gia trong năm 2022 Hội nghị xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch tại Hoa Kỳ, Hội chợ xúc tiến du lịch IFTM Top Resa Pháp, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia tại Singapore, Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2022, Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2022 tại Vương quốc Anh…cùng nhiều sự kiện quốc tế khác.