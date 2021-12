Samsung giới thiệu ổ SSD PCIe 5.0 đạt tốc độ đọc 13.000 MB/s

Theo Engadget, những con số này của ổ SSD Samsung PM1743 cao gần gấp đôi những gì mà các ổ PCIe 4.0 NVMe tốt nhất hiện tại có thể làm được. PCIe 5.0 cũng hỗ trợ băng thông lên đến 32 gigatransfers mỗi giây (GT/s), cao gấp đôi so với PCIe 4.0. Để khai thác băng thông đó, Samsung đã phát triển một bộ điều khiển độc quyền và làm việc với Intel để kiểm tra và hoàn thiện công nghệ.

Bên cạnh tốc độ đọc siêu nhanh, SSD mới của Samsung cũng cung cấp tốc độ ghi tuần tự 6.600 MB/s và tốc độ ghi ngẫu nhiên 250K IOPS - cũng đều tăng gần gấp đôi thông số kỹ thuật hiện tại. Ổ SSD cũng cung cấp hiệu suất năng lượng được cải thiện lên đến 30%. Samsung viết: “Điều này dự kiến ​​sẽ giảm đáng kể chi phí vận hành máy chủ và trung tâm dữ liệu, đồng thời giúp giảm lượng khí thải carbon của chúng”.





Được biết, PCIe 5.0 là công nghệ giao tiếp nhanh nhất của chuẩn PCI hiện nay, tuy nhiên nhóm phát triển PCI mới đây cũng đã công bố các thông số kỹ thuật PCIe 6.0 có thể đạt tới 64 GT/s, tức nhanh gấp đôi so với PCIe 5.0 và nhanh gấp 4 lần so với thông số PCIe 4.0. Tuy nhiên, định dạng đó sẽ cần sử dụng một thủ thuật mới được gọi là công nghệ Pulse Amplitude Modulation có thể mang nhiều gấp đôi dữ liệu so với các phương pháp hiện có mà không cần sử dụng tần số quá cao.

Samsung hiện cung cấp mẫu SSD PM1743 PCIe 5.0 cho một số khách hàng và có kế hoạch sản xuất hàng loạt sản phẩm này vào quý 1/2022, với dung lượng từ 1,92 TB đến 15,36 TB. Sản phẩm cũng được mong đợi là ổ SSD PCIe 5.0 đầu tiên có hỗ trợ cổng kép, đảm bảo hoạt động của máy chủ khi kết nối với một cổng bị lỗi. Khách hàng đầu tiên của ổ SSD mới là các trung tâm dữ liệu, nhưng công nghệ như vậy thường đến với người tiêu dùng sau một năm hoặc lâu hơn.