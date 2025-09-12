Sân golf Long Thành và KN Holdings góp mặt tại Vietnam Legends Tour 2025

Việt Nam chào đón những huyền thoại golf đẳng cấp thế giới

Sau nhiều năm chờ đợi, cộng đồng yêu thích golf sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến những huyền thoại golf thế giới thi đấu ngay trên sân nhà. Theo kế hoạch, chặng 1 (Race to Legend 1) sẽ diễn ra ngày 20.9.2025 tại KN Golf Links - sân golf ven biển mang phong cách links độc đáo do chính huyền thoại Greg Norman thiết kế. Chặng 1 sẽ chào đón những tên tuổi huyền thoại của làng golf thế giới như Phil Harrison, Bill Longmuir, Jeremy Robinson, Gary Evans, Van Phillips và Gary Murphy.

Tiếp đó, chặng 3 (Race to Legend 3) sẽ được tổ chức ngày 23.10.2025 tại sân Golf Long Thành - nơi đã quá quen thuộc với cộng đồng golfer miền Nam nhờ địa hình đa dạng, fairway rộng và hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn.

Ông Lê Văn Kiểm – Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings (thứ 2 từ phải sang), tại buổi Họp báo công bố Giải golf quốc tế Vietnam Legends Championship 2025 vào tháng 5.2025

Cả hai sân đều là điểm đến yêu thích của cộng đồng golf Việt nhờ chất lượng sân bãi cao, phong cảnh đẹp và dịch vụ chu đáo. Đặc biệt, đây đều là những sân thuộc hệ sinh thái do Tập đoàn KN Holdings đầu tư và phát triển, không chỉ mang đến điều kiện thi đấu lý tưởng mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh golf Việt trên bản đồ quốc tế.

Vietnam Legends Tour 2025, với chủ đề "Nơi gặp gỡ các huyền thoại", không chỉ là một giải đấu thể thao mà là cánh cửa đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ sinh thái golf toàn cầu. Giải dự kiến quy tụ hơn 60 huyền thoại từng vô địch các giải Major, European Tour hay Ryder Cup, cùng 3.500 golfer và doanh nhân trong, ngoài nước.

Đây là một trong những sự kiện hiếm hoi tại Đông Nam Á được chính Legends Tour - hệ thống giải golf danh giá hàng đầu thế giới dành cho các huyền thoại, đưa vào lịch trình thi đấu. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giữ vai trò Trưởng ban tổ chức, phối hợp cùng Legends Tour và nhiều đối tác chiến lược trong nước, quốc tế.

Đối với người chơi golf tại Việt Nam, đây là cơ hội để chiêm ngưỡng các cú đánh huyền thoại và là dịp hiếm hoi để học hỏi chiến thuật, kỹ năng xử lý tình huống thực chiến từ những tên tuổi từng làm mưa làm gió tại các giải đấu quốc tế.

Đồng hành cùng giải đấu, KN Holdings góp phần thúc đẩy du lịch golf

Trong khuôn khổ giải đấu năm nay, KN Cam Ranh (công ty thành viên của KN Holdings) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, thể hiện cam kết của Tập đoàn với sự phát triển thể thao, đặc biệt là golf - môn đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Sân Long Thành và KN Golf Links góp mặt trong hệ thống thi đấu không chỉ khẳng định vị thế của KN Holdings trong ngành dịch vụ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh các địa phương đăng cai như Đồng Nai và Khánh Hòa trong lĩnh vực du lịch thể thao. Đây là mô hình kết hợp giữa golf, nghỉ dưỡng và đầu tư mà nhiều quốc gia đang theo đuổi và Việt Nam hoàn toàn có tiềm lực để phát triển thành công.

Việc 2 sân KN Golf Links và Golf Long Thành được chọn làm địa điểm tổ chức hai trong số các chặng đấu Race to Legend là minh chứng rõ nét cho chất lượng sân bãi, khả năng tổ chức chuyên nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện do KN Holdings đầu tư. KN Golf Links - với phong cách links ven biển đặc trưng, fairway gợn sóng và gió biển thay đổi liên tục, luôn đòi hỏi người chơi sử dụng kỹ thuật kiểm soát đường bóng chuẩn xác. Trong khi đó, sân Golf Long Thành nổi tiếng với địa hình đồi nhẹ, green nhanh và được chăm sóc đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Đây chính là điểm đến quen thuộc cho các giải đấu phong trào lẫn chuyên nghiệp suốt nhiều năm qua.

Race to Legend 2025 không chỉ là "sân chơi của những tên tuổi lớn". Với việc tổ chức mở rộng nhiều chặng đấu, golfer Việt Nam sẽ có cơ hội được tiếp cận, thi đấu hoặc trải nghiệm không khí chuyên nghiệp cùng những tay golf kỳ cựu đến từ châu Âu. Giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực đến phong trào golf nội địa, khuyến khích thi đấu bài bản, đầu tư kỹ lưỡng và hình thành tư duy thi đấu dài hạn - điều còn khá mới mẻ ở nhiều CLB golf hiện nay.

Với sự chuẩn bị bài bản từ ban tổ chức, sự đồng hành của những doanh nghiệp tiên phong như KN Holdings và sự góp mặt của những huyền thoại từng làm nên lịch sử golf thế giới, mùa giải năm nay hứa hẹn là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp hóa của golf Việt Nam.