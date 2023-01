Sao phim 'Kẻ hủy diệt' qua đời

TMZ đưa tin, theo xác nhận của một thành viên trong gia đình, Earl Boen - nam diễn viên kỳ cựu được biết đến nhiều nhất khi xuất hiện trong loạt phim Kẻ hủy diệt, đã qua đời ở tuổi 81. Ngôi sao người Mỹ được cho là đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm 5.1 tại Hawaii. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được tiết lộ.

Sinh năm 1941 tại thành phố New York (Mỹ), Earl Boen được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai diễn trong loạt phim đình đám Kẻ hủy diệt. Ông đóng vai nhà tâm lý học, tiến sĩ Peter Silberman - người ban đầu không tin lời cảnh báo của Sarah Connor (Linda Hamilton) và Kyle Reese (Michael Biehn) về sát thủ người máy du hành thời gian.





Cùng với Arnold Schwarzenegger, Boen là diễn viên xuất hiện trong cả ba phần đầu tiên của bộ phim gồm: Kẻ hủy diệt, Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét và Kẻ hủy diệt 3: Kỷ nguyên người máy. Ông cũng đã thể hiện lại vai diễn mang tính biểu tượng này trong Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối năm 2019.

Ngoài ra, Earl Boen còn để lại dấu ấn trong các bộ phim khác như Living in Peril, The Prince, Sioux City, Marked for Death, My Stepmother Is an Alien, Alien Nation, Touch and Go, The Main Event, Battle Beyond the Stars, To Be or Not to Be, Movers & Shakers, Stewardess School, Walk Like a Man... Nam diễn viên cũng đã lồng tiếng cho nhiều trò chơi điện tử, bao gồm Call of Duty, sêri World of Warcraft và Tales of Monkey Island.

Earl Boen sống cùng vợ là Cathy, con gái riêng Ruby và hai cháu Kimmy Abaricia và Kimo Harbin. Người vợ đầu tiên của ông - Carole Kean, cũng là một nữ diễn viên, qua đời năm 2001 ở tuổi 58 sau thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng.