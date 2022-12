Sao Thái Dương đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 lần đầu

Giải thưởng Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 chứng minh được vị trí top đầu trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng của Sao Thái Dương; nâng tầm giá trị thương hiệu, khẳng định Sao Thái Dương là công ty uy tín hàng đầu với hệ thống nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP dược phẩm, sản phẩm có nguồn gốc thảo dược đảm bảo an toàn hiệu quả đến tay người tiêu dùng.

Công ty cổ phần Sao Thái Dương đã thành lập vào năm 2000. Sau thời gian 21 năm tiến hành nghiên cứu, sản xuất cùng phân phối dược phẩm, nay công ty đã và đang là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng tin tưởng sử dụng.

Sao Thái Dương đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn sản phẩm với nhiều chứng chỉ: chứng chỉ GMP được cấp bởi Bộ Y tế Việt Nam và TQCSI Australia cấp, Chứng chỉ FDA US cấp cho nhà máy số 1. Hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống an toàn thực phẩm, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống chất lượng quản lý trang thiết bị và sinh phẩm chẩn đoán in vitro đều đã được cấp chứng chỉ ISO.

Công ty đã thực hiện dự án triển khai vùng trồng kết hợp bảo tồn organic ở Sơn La, bắt đầu vào năm 2018 với diện tích 1.800 ha rừng cùng đất trồng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Dự án này có mục đích đảm bảo nguồn cung dược liệu, cao dược liệu, tinh dầu đạt tiêu chuẩn organic cho nhà máy sản xuất Sao Thái Dương và cả thị trường.

Trong ba tiêu chí của chương trình Thương hiệu quốc gia, tiêu chí đổi mới sáng tạo được yêu cầu suốt tám kỳ xét chọn thời gian gần 20 năm qua. Theo quy định chấm điểm của ban tổ chức, tiêu chí này có tầm quan trọng trong tổng số điểm giúp xét chọn doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia hay không.

"Với Sao Thái Dương, mục tiêu của công ty là nghiên cứu phát triển sản phẩm từ những sáng chế, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Trên thực tế, Công ty chúng tôi đã được cấp chứng nhận là doanh nghiệp khoa học - công nghệ vào năm 2016. Hiện nay công ty đã có 13 sáng chế cùng giải pháp hữu ích, trên 20 dự án nghiên cứu đang thực hiện. Với việc liên tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu kết hợp phát triển (R&D) vì vậy sản phẩm của công ty luôn đạt chất lượng và uy tín trên thị trường, được người khách hàng và ngoài nước tin dùng", ThS-DS Nguyễn Thị Hương Liên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sao Thái Dương nhấn mạnh.





Chất lượng sản phẩm giúp hài lòng khách hàng với mục đích phát triển bền vững tất cả vì cộng đồng là yếu tố chính khiến khách hàng ngày càng ưa chuộng thương hiệu Sao Thái Dương. Việc được chứng nhận là công ty có 3 dòng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2022 chính là minh chứng cho tất cả những nỗ lực vượt bậc của Sao Thái Dương để hướng tới một tương lai rộng mở đang chào đón. Ba dòng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia bao gồm: Mỹ phẩm Thái Dương, Thực phẩm chức năng Thái Dương và Mỹ phẩm Nature Queen.

Dầu gội dược liệu Thái Dương là mỹ phẩm Thái Dương có thành phần là các thảo dược tự nhiên với công dụng sạch gàu, giảm ngứa, ngăn ngừa rụng tóc nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng về hiệu quả và sự lành tính của sản phẩm.

Bên cạnh sản xuất sản phẩm có lợi cho sức khỏe, chăm sóc sức khỏe khách hàng và lành tính cho xã hội thì Sao Thái Dương luôn tổ chức các hoạt động nhân văn với mục đích lan tỏa yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh, bệnh tật, giảm thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Sự lan tỏa này đã đem đến cho người dân niềm an ủi, niềm hạnh phúc rất lớn, nhờ đó giúp họ vượt qua nhiều khó khăn mệt mỏi trong cuộc sống.